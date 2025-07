Tutto pronto per la Brooks Stralivigno 2025, 21 km immersi nella natura

E' tutto pronto per la Brooks Stralivigno 2025, in programma durante questo fine settimana, tra gli scenari mozzafiato di una delle venue Olimpiche del 2026. Una mezza maratona lungo la valle di Livigno, capace di attirare, anche quest’anno, una buona presenza internazionale: 21 chilometri di purissima emozione, attraverso i sentieri boschivi e le strade del centro, per godere al meglio di una natura incontaminata, in due differenti format di gara, quello individuale oppure la staffetta a coppie. Dopo l'inaugurazione in Aquagranda dello Stralivigno Village, spazio alla distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara, che continuerà poi anche sabato 19, fino a un’ora prima della partenza della gara, prevista alle ore 16.00. Aquagranda sarà anche il teatro della flower ceremony, a gara conclusa.