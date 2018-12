Troppo caldo? La maratona olimpica di Tokyo 2020 parte alle 5.30 del mattino

05/12/2018

La maratona olimpica di Tokyo 2020 inizierà tra le 05.30 e le 06.00 del mattino per limitare il rischio caldo per gli atleti e gli spettatori. Lo hanno annunciato gli organizzatori dei Giochi giapponesi mercoledì. Un gruppo di esperti medici ha proposto di iniziare la gara "tra le 5.30 e le 6.00 del mattino", ha detto un membro anziano del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), John Coates, dopo una serie di incontri nella capitale giapponese.



In Europa saranno circa le 14 pomeridiane. L'orario era già stato anticipato alle 07.00 in seguito agli avvertimenti delle organizzazioni mediche giapponesi su possibili malori dovuti ai colpi di calore. Gli organizzatori di Tokyo 2020 devono ora concordare l'orario definitivo con la IAAF, lo stesso accadrà per un'altra gara tradizionalmente massacrante: la 50 km di marcia. Tokyo, conosciuta per le sue estati calde e umide, negli ultimi anni ha subito diverse ondate di calore che hanno causato anche dei decessi.