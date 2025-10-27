Trofeo Vanoni: Scozia sul podio alto uomini, bis per Collinge-Sortini tra le donne

Ancora una vola il “Vanoni” si è deciso in discesa. Dopo continui cambi al vertice tra Recastello e Valchiese, in terza frazione la compagine britannica si è fatta sotto con l’esordiente Finlay Todd che ha superato prima il trentino Gabriel Bazzoli e poi il bergamasco Luca Magri. Giunto con un esiguo margine al GPM di Arzo, l’atleta d’Oltremanica ha spinto a tutta in discesa presentandosi in solitaria sul traguardo della centralissima Via Vanoni di Morbegno. Al termine di un avvincente rimonta infatti Matthew Knowles, Finn Lydon e Finlay Todd hanno vinto con il crono complessivo di un’ora, 31 minuti e 20 secondi. Seconda piazza a trentuno secondi dai vincitori per La Recastello di Costa, Elia e Magri, mentre sul terzo gradino del podio si sono stretti i campioni uscenti Vender, Merli e Bazzoli.