Napoli, l'Udinese spara alto per Atta

Il Napoli a Udine non cercherà solo la vittoria, ma osserverà da vicino anche Arthur Atta. Il centrocampista dell'Udinese è finito nel mirino dei campioni d'Italia ma le richieste del club bianconero sono ancora troppo alte. De Laurentiis ha messo sul piatto poco più di 20 milioni di euro, mentre i friulani ne chiedono almeno il doppio. Secondo quanto riportato dal Mattino, però, le operazioni di mercato del Napoli rischiano di subire una frenata a gennaio, visto il superamento della soglia dell'80% dei costi rispetto ai ricavi. Sul taccuino di Manna ci sono anche altri obiettivi: oltre a Mainoo del Manchester United, si valutano Lorenzo Pellegrini (Roma) e Morten Frendrup (Genoa).