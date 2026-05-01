Tennis, Masters 1000 Madrid: data e orario della finale di Sinner

01 Mag 2026 - 19:22
© Getty Images

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Jannik Sinner è pronto alla caccia al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli conquistati a Parigi (2025), Indian Wells, Miami e Montecarlo. La finale del torneo di Madrid è in programma domenica 3 maggio e non inizierà prima delle ore 17, considerato che il programma di giornata partirà con la finale del doppio femminile alle 14.

Dopo aver superato il francese Fils, il numero 1 al mondo aspetta l'esito dell'altra semifinale. Sfiderà uno tra Alexander Zverev e Alexander Blockx.

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