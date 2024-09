Transpelmo Skyrun: Filosi e Rusconi, vittoria con vista sulla finale di Golden Trail Series 

SKYRUNNING

Il classico appuntamento del Bellunese ha fatto il pieno di iscritti e di spettacolo sotto le pareti di una delle montagne-simbolo delle Dolomiti

© Transpelmo Skyrun Press Office Oltre mille atleti al via della Transpelmo Skyrun - finale italiana di Golden Trail National Series by Salomon - in Val di Zoldo, vinta da Marco Filosi davanti a Mattia Tanara e Luca Cagnati. In gara-donne Francesca Rusconi la spunta sulla britannica Hannah Russell e sulla beniamina di casa Sara Campigotto. Lo spettacolo delle Dolomiti e quello della corsa in natura. In una sola parola: Transpelmo! È stata un successo l’edizione 2024 della skyrun zoldana incorniciata dalla inconfondibile mole del Monte Pelmo (3168 metri), una delle montagne di maggior suggestione delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il menu di gara di domenica 1. settembre prevedeva un itinerario da 19 chilometri e mezzo di sviluppo per 1450 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo nella frazione di Pécol, e GPM-gara ai 2475 metri di quota di Forcella Val d’Arcia, nello straordinario scenario naturale del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Atmosfere, panorami e suggestioni che i mille in gara - a partire dai toprunners - hanno potuto però apprezzare pienamente solo prima e dopo l’impegno sportivo lungo sentieri, passaggi attrezzati e ghiaioni!

Per il terzo anno consecutivo finale italiana di Golden Trail National Italy Series, Transpelmo ha definito la shortlist degli atleti che parteciperanno alla Grand Final “rossocrociata” dei venti (!) tra circuiti nazionali e sovranazionali della franchigia Golden Trail Series by Salomon in programma nel weekend centrale del mese di ottobre nel Canton Ticino e più precisamente sulle montagne che sovrastano le città gemelle di Ascona e Locarno. A "staccare il pass" per la Confederazione Elvetica sono Marco Filosi, Mattia Tanara, Francesca Rusconi, Liviana Mandrile e gli Under 23 Simone Giolitti e Celeste Zanella. In bocca al lupo a tutti e sei per l'appuntamento autunnale con le già attesissime Ascona-Locarno Golden Trail Finals by Scenic Trail, dove i "nostri potranno mettersi alla prova con i migliori trenta uomini e le migliori trenta donne del circuito iridato "targato" Salomon.

Partenza alle dieci del mattino in una giornata di pieno sole e temperature ideali per correre. Subito due uomini al comando: il bellunese di Canale d’Agordo Luca Cagnati di Atletica Valli Bergamasche/Team HOKA (tre volte vincitore di Transpelmo) e il trentino Marco Filosi del Team Salomon, secondo Nel 2023. Gara parallela per i due fino al Rifugio Venezia e poi ancora nel tratto più impegnativo, la salita che dal rifugio stesso porta a Forcella Val d’Arcia: 600 metri di dislivello lungo il Sentiero Flaibani con un tratto finale molto tecnico, attrezzato con corde fisse.

Al GPM di Forcella Val d’Arcia, Filosi passa in un’ora, 10 minuti e 32 secondi, con Cagnati subito alle sue spalle e il veronese del Team Scott Mattia Tanara (reduce dal bel sesto posto al suo esordio nel Trofeo Kima) terzo appena sotto i due minuti di ritardo dalla coppia di testa. Lungo l’impegnativa discesa, caratterizzata nella sua prima parte... dall'equilibristico attraversamento dei ghiaioni alla base delle pareti verticali di uno dei massicci più maestosi delle Dolomiti Bellunesi, Filosi riesce a staccare Cagnati ma deve guardarsi dal veemente ritorno di un più che mai arrembanteTanara.

Missione compiuta per il leader che si conferma tagliando il traguardo in perfetta solitudine, con il tempo di un’ora, 54 minuti e cinque secondi. Tanara chiude secondo a un minuto e 35 secondi dal vincitore. Si interrompe la serie vincente di Cagnati che deve accontentarsi del gradino finale del podio a tre minuti e 23 secondi da Filosoi, difendendolo agevolmente dal lecchese Andrea Rota del Team Salomon e dal friulano Lorenzo Ciuti (Team Aldo Moro NORTEC) che sigillano in quest’ordine la top five rispettivamente a sei minuti e 44 secondi e a nove minuti e 51 secondi dalla vetta della classifica.

Standing ovation in gara-donne per Francesca Rusconi. In testa fin dalle prime centinaia di metri, la lecchese portato a termine la propria fatica in due ore, 23 minuti e 51 secondi, raggiungendo la 34esima casella di una classifica assoluta da ben 869 finishers! Non troppo distanti dalla vincitrice e decisamente ingaggiate tra di loro nella corsa al secondo posto, la britannica Hannah Russell (Helm Hill Runners, 40esima del ranking M/F) e la bellunese Sara Campigotto (43esima) chiudono in quest’ordine, separate tra di loro da meno di un minuto e staccate rispettivamente di due minuti e 15 secondi e di tre minuti e 12 secondi dalla vincitrice.

Completano la top five… in volata (un solo secondo a separarle nel cronometraggio ufficiale!) la friulana Sara Nait di Team Aldo Moro NORTEC e la trevigiana Benedetta Polentes (Team Alpenplus), 60esima e - ovviamente – 61esima della classifica “intergenere” a poco più di sette minuti da Rusconi.

Culminata nella Transpelmo Skyrun, la regular season di GTNS Italy si è sviluppata in un concetrato ed intenso calendari di quattro tappe distribuite nell’arco di cinque mesi praticamente esatti: dalla Dolomiti Beer Run di sabato 30 marzo a Pedavena alla Transpelmo appunto di domenica 1. settembre (entrambe in provincia di Belluno). In mezzo, altri due appuntamenti di grande impegno e prestigio ambientati nel teatro d’operazioni del settore orientale dell’arco alpino e in particolare nella provincia di Trento: la Ledro Sky di sabato 15 giugno a Mezzolago e la Dolomyths Run di domenica 21 luglio a Canazei.