Trail Monte Casto: vittoria e record per Minoggio, De Giuli a segno tra le donne

Non può piovere per sempre ed infatti - dopo la sofferta cancellazione 2024 per allerta meteo - il Trail Monte Casto-Kailas Fuga è tornato alla riscossa, baciato dal sole di una splendida giornata autunnale: quella di domenica 26 ottobre. Non si poteva chiedere di più e di meglio per la diciottesima edizione di un evento che festeggia la... maggiore età facendo il pieno di iscritti - novecento - sulle due distanze competitive (44 e 20 chilometri), con sedici nazioni rappresentate e una trentina di province italiane in gabbia di partenza. Gli atleti totali superano la doppia cifra aggiungendo a chi aveva “staccato” il pettorale delle due prove agonistiche gli sportivi che hanno aderito alla passeggiata non competitiva da otto chilometri. A giganteggiare dal punto di vista sportivo sono stati Cristian Minoggio e Margherita De Giuli. Una luminosa giornata di sole, con temperature basse solo ad inizio mattinata, ha accompagnato gli atleti sui sentieri della Valle Cervo e Alta Val Sessera. Gli splendidi colori dell’autunno biellese hanno fatto il resto, rendendo magica la giornata. Il Trail Monte Casto era l’ultima prova del Piemontrail Challenge ed ha assegnato i titoli di campione regionale trail lungo FIDAL che sono andati -ça va sans dire - a Minoggio e De Giuli.