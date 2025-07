Mondiale per Club: Juve, agli ottavi è sfida galactica al Real

Dall'altra parte, c'è uno Xabi Alonso desideroso di restare in corsa per il suo primo titolo da allenatore dei blancos, che recuperano l'uomo più atteso. Dopo la gastroenterite che gli ha fatto saltare tutti i gironi, Kylian Mbappé è pronto a tornare al centro dell'attacco degli spagnoli, che si presentano con tutti i volti migliori, anche quelli nuovi: tra questi, Dean Huijsen, lasciato partire con troppa leggerezza dai bianconeri e in poco tempo diventato una colonna del Bournemouth prima e un colpaccio dei blancos poi. Confermati Tchouameni, Alexander-Arnold e Fran Garcia, mentre Gonzalo, eroe fin qui sotto porta, torna in panchina. Chi vince incontra, ai quarti, una tra Borussia Dortmund e Monterrey, in campo sei ore dopo: il calcio d'inizio di Real-Juve, invece, è fissato per le 21, con diretta su Canale 5.