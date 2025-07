Il CSI Milano porta il primo villaggio dedicato allo sport inclusivo in Piazza Selinunte

In programma una vastissima offerta di attività sportive, divertenti e formative. Dalle discipline più tradizionali agli sport paralimpici, ogni attività sarà pensata per promuovere la partecipazione e l'inclusione. Ci saranno l'Accademia Scherma Milano, sia con scherma classica e in carrozzina, atletica con l'associazione Silvia Tremolada, bocce integrate con la presenza di associazioni e istruttori, sitting volley, calcio integrato e seduto, promossi dal tavolo sport e disabilità SPRINT – Sport Per Realizzare Inclusione Nei Territori (CSI Milano – Rete TikiTaka – Consulta diocesana per la disabilità) e attività motorie per i più piccoli in collaborazione con la FIPE. Si terranno inoltre esibizioni e prove di capoeira e di skate e si potrà arrampicare sulla parete di roccia di otto metri grazie all’assistenza di tecnici specializzati Top Tribe.