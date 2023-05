Trail del Cinghiale: sfida di frontiera a novembre tra boschi e borghi degli Appennini

TRAILRUNNING

Campo base dell'evento del prossimo autunno a Palazzuolo sul Senio, località inserita nella lista dei Borghi più belli d'Italia

© Mario Pierguidi Un vero e proprio viaggio nella natura che - anno dopo anno - ha raggiunto l’undicesima edizione grazie alla bellezza incontaminata di un territorio... di frontiera come l’Appennino Tosco-Romagnolo e di un piccolo borgo medievale - quello di Palazzuolo sul Senio - che hanno calorosamente aperto le braccia agli appassionati della corsa off-road. Campagna iscrizioni aperta per il Trail del Cinghiale, organizzato da ASD Leopodistica in collaborazione con Seniobike, che ha portato l’anno scorso a correre nei boschi di faggio, quercia e castagno, tra i pittoreschi villaggi di pietra dell’Alto Mugello ben 1100 atleti da tutta Italia (con un significativo dieci per cento di presenze estere). Un dato simbolico, perché pari al numero di abitanti di Palazzuolo (tra i Borghi più Belli d’Italia), situato tra sul versante romagnolo di questo tratto della dorsale appenninica ma legato amministrativamente alla Città metropolitana di Firenze. Per trailrunners e camminatori l’appuntamento è quello di venerdì 3 e sabato 4 novembre. Tra le novità del prossimo autunno una distanza ludico-motoria. Con ITRA Green Program poi sempre più attenzione all’ambiente.

PROGRAMMA E DISTANZE

Il programma, come sempre, presenta le quattro storiche distanze competitive, riconosciute qualificanti a UTMB® World Series e inserite nella nuova National League di ITRA. In testa a tutte la madrina della manifestazione: la 100KM da 5770 metri di dislivello positivo (5 punti ITRA), dalla partenza mozzafiato illuminata da lampade frontali, alle ore 22 di venerdì 3 novembre, che accenderà una suggestiva scia nella notte. Sabato mattina, alle ore sei, la 60KM (3610 metri D+ e 3 punti Itra) con vista dell’alba al cospetto delle maestose foreste del Mugello. A seguire, alle 07.30, sarà la volta della 33KM (1790 metri D+ e 2 punti Itra), mentre alle ore 10.00 prenderà il via la 15KM da 760 metri di dislivello positivo.

Prima grande novità è il coinvolgimento degli atleti non competitivi, che scenderanno in campo nella nuova distanza ludico-motoria da 10 chilometri e 400 metri di dislivello positivo. Anche i camminatori potranno quindi godere della bellezza del territorio e della magica atmosfera del Trail del Cinghiale. I percorsi, strutturati su sentieri tracciati dall’organizzazione e divenuti ormai patrimonio locale, sono disponibili su www.traildelcinghialerace.com

ITRA GREEN PROGRAM

Seconda novità dell’edizione 2023 è l’adesione al progetto ITRA “Be a Green Commitment Event”, che intende integrare tra i valori fondamentali del trail running (autenticità, correttezza, rispetto, umiltà e solidarietà) anche la sostenibilità nell’organizzazione degli eventi, allo scopo di ridurne l’impatto ambientale. Da sempre attento al rispetto e salvaguardia dell’ambiente, il Trail del Cinghiale si svolge in un contesto naturalistico spettacolare ma fragile, messo sempre più a rischio dal cambiamento climatico. Grazie a ITRA Green Program lo staff si impegna ad attuare azioni virtuose nella gestione del verde e dei rifiuti, nella conservazione dei sentieri, nella riduzione degli sprechi e della carbon footprint, attraverso la scelta di risorse e fornitori locali.

“Il Trail del Cinghiale non sarebbe possibile senza l’accoglienza di Palazzuolo sul Senio, la collaborazione dell’Amministrazione e l’impegno di oltre duecento volontari nella sua organizzazione. Un supporto prezioso, che teniamo sempre a ripagare con il massimo rispetto nei confronti dell’ambiente ospitante, un patrimonio inestimabile da scoprire ed esplorare anche grazie al trail running, ma al tempo stesso da preservare con scelte ecocompatibili, sia nell’allestimento dei percorsi che nella gestione dei ristori. Per questa edizione abbiamo scelto di aderire all’ITRA Green Program per essere promotori di comportamenti virtuosi e rispettosi, sensibilizzando gli atleti ad adottarne durante la gara, come nella vita di tutti i giorni”. (Marco Gurioli - presidente ASD Leopodistica)

GLI ANELLI DEL CINGHIALE

Il tracciato della 15KM (Anello Rosso) si inerpica subito sul Passo Carnevale fino all’antica chiesa di Lozzole (chilometro otto). Dopo il vecchio borgo abbandonato di Campergozzole, si continua per l’ultima salita, dalla cima della quale inizia la discesa di quattro chilometri verso il traguardo. Gli ultimi sette chilometri dal ristoro di Lozzole saranno comuni a tutte le sfide.

La 33KM (Anello Giallo + Rosso) prevede un avvio in salita, che condurrà a metà sul Passo del Paretaio e poi sul Monte Faggiola, toccando quota 1000 metri. Il ritorno in paese guiderà i trail runners ai Prati piani, lungo il sentiero che in passato ha visto il passaggio di vari papi. Giusto il tempo di un ristoro per intraprendere l’Anello Rosso.

La 60KM (Anello Verde) esplorerà l’area più alta del Mugello. Partendo in direzione del vecchio borgo di Mantigno, si attraversa il crinale del Monte del Fabbro per ridiscendere in seguito verso il primo cancello con ristoro alla Chiesa di Piedimonte (KM 28). Un’impegnativa salita di cinque chilometri condurrà ai boschi dell’alto Mugello fino al Poggio dell’Altello, da cui i successivi dieci chilometri si svilupperanno all’interno delle foreste incontaminate dell’Area Naturale Giogo-Casaglia. Al KM 40 si valicheranno la cima Coppi e la vetta più alta del Cinghiale, il Monte Carzolano, a 1200 m di quota, per poi raggiungere in picchiata Lozzole.

La 100KM (Anello Giallo+Blu+Verde) sale nei primi dieci chilometri n direzione del ristoro alla Faggiola, per poi fare un passaggio in paese (KM 20) e successivamente sull’Anello Blu fino a toccare il fiume Sintria. Il ritorno in paese si snoderà lungo i sentieri che videro transitare Giuseppe Garibaldi durante la sua fuga. Passaggio alla rassicurante base vita in paese (KM 40) fino ad agganciare l’Anello Verde, dove saranno godibili panorami unici in versione diurna.

I PARTNERS

A supportare l’evento i main partners La Sportiva, Biotex, Alce Nero e mtbnëss. Giovedì 29 giugno presso la Cantina Bulzaga di Brisighella (in provincia di Ravenna) sarà possibile partecipare al Test Day La Sportiva, organizzato da Trail del Cinghiale in collaborazione con Outdoor and Trekking Store di Ravenna e Faenza, per testare i migliori modelli del marchio pensati per le lunghe distanze correndo tra i filari dei vigneti brisighellesi.

Per iscrizioni www.outdoorandtrekking.com/registrazione-evento-test-day