Attaccante dell'Union SG picchiato e rapinato, il video del suo compagno aiuta la cattura

Mohammed Fuseini, attaccante dell'Union Saint-Gilloise, è stato rapinato in pieno giorno nel tardo pomeriggio di domenica a Bruxelles e per fortuna ne è uscito illeso. La notizia emerge oggi con annesse immagini che stanno diventando virali in tutto il mondo perché a girare il video che è stato determinante per la cattura e l'arresto dei malviventi è stato un suo compagno di squadra, che si trovava nelle vicinanze dell'accaduto. Nel bottino rubato dai cinque rapinatori e poi ritrovato c'erano il cellulare dell'attaccante ghanese e anche un Rolex con un prezzo stimato tra gli 8 e i 14 mila euro.