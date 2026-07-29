Attaccante dell'Union SG picchiato e rapinato, il video del suo compagno aiuta la cattura

29 Lug 2026 - 23:20
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© Da video

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Mohammed Fuseini, attaccante dell'Union Saint-Gilloise, è stato rapinato in pieno giorno nel tardo pomeriggio di domenica a Bruxelles e per fortuna ne è uscito illeso. La notizia emerge oggi con annesse immagini che stanno diventando virali in tutto il mondo perché a girare il video che è stato determinante per la cattura e l'arresto dei malviventi è stato un suo compagno di squadra, che si trovava nelle vicinanze dell'accaduto. Nel bottino rubato dai cinque rapinatori e poi ritrovato c'erano il cellulare dell'attaccante ghanese e anche un Rolex con un prezzo stimato tra gli 8 e i 14 mila euro. 

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