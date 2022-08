Tragedia all'UTMB: morto un corridore della PTL caduto in un dirupo

TRAILRUNNING

L'incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì durante una delle prove della rassegna francese

© utmb press Nella notte tra lunedì e martedì una tragedia ha funestato l'UTMB, l'Ultra Trail del Monte Bianco. Un trailrunner di nazionalità brasiliana che partecipava alla PTL, la Petite trotte à Léon, una delle prove della rassegna francese, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto sul versante francese del massiccio alpino. L’uomo è precipitato per un centinaio di metri nelle vicinanze del rifugio Plan Glacier: i gendarmi-soccorritori sono intervenuti sul posto verso l’una e mezza di notte ma non c’è stato nulla da fare.

La vittima stava affrontando la gara in coppia con un connazionale, quando è caduto dal sentiero finendo nella "ripida scarpata" sottostante. Alla gara, partita alle 8 di lunedì da Chamonix, partecipano 105 squadre composte da due o tre corridori provenienti da tutto il mondo. Devono completare il tracciato ad anello di 300km e 26.000 metri di salita tra Francia, Italia e Svizzera entro 151 ore. "I partecipanti - ricorda l'organizzazione - sono costantemente seguiti grazie a un segnale Gps. Per partecipare a tale prova, i candidati sono stati selezionati in funzione della loro esperienza valutata sulla base di un dossier".