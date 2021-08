Tragedia all'Ultra Trail del Monte Bianco: morto un corridore sul percorso della TDS

TRAILRUNNING

Incidente fatale per un corridore della Repubblica Ceca di 35 anni: gara sospesa

Una tragedia ha funestato questa notte l'Utmb, l'Ultra Trail del Monte Bianco, la corsa di endurance più importante al mondo. Un atleta proveniente dalla Repubblica Ceca, un uomo di 35 anni, è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate in una caduta mentre era impegnato sul percorso della Tds ("Sur les Traces des Ducs de Savoie"), una delle prove in cui si articola la manifestazione, nello specifico una gara di 145 chilometri e 9.100 metri di dislivello, che collega la Valle d'Aosta alla Savoia. Lo hanno comunicato gli organizzatori transalpini nel quartier generale di Chamonix. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte durante la discesa dal Passeur de Pralognan, in Alta Savoia (Francia). Il corridore è stato subito soccorso e trasportato in ospedale ma è poi deceduto dopo il ricovero. La competizione, che fa parte del circuito dell'Ultra trail del Monte Bianco (Utmb), è stata sospesa, consentendo l'arrivo ai soli atleti che avevano già superato il luogo dell'incidente.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL'UTMB

"Ci dispiace confermare la tragica morte di un corridore sulla TDS. Alla mezzanotte di mercoledì 25 agosto, il Comitato Corsa UTMB ®️ Mont-Blanc è stato informato che un corridore della TDS ®️ è stato vittima di un incidente nella discesa del Passatore di Pralognan. Questa sezione del percorso è stata più volte inserita nel programma della corsa della TDS ®. Il passaggio era sicuro e la squadra di soccorso era operativa per sostenere gli atleti su questa parte del percorso. Il corridore coinvolto nell'incidente è di origine ceca. Per rispetto della sua famiglia, il suo anonimato sarà conservato.

La squadra di soccorso presente in cima al colle è intervenuta sul posto subito dopo l'incidente. I servizi statali sono stati avvisati, con richiesta di sostegno elitrasportato. Nonostante tutte le cure che gli sono state fornite, il corridore è morto in seguito alle ferite riportate. I parenti del corridore sono stati informati. La grande famiglia dei trailers, in particolare quella dell'UTMB ®, è profondamente addolorata e si unisce alla squadra organizzativa per porgere le condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. Durante l'evacuazione, i corridori sono stati fermati al Passatore di Pralognan. Data la durata dell'evacuazione e per garantire la sicurezza dei corridori, il comitato di corsa ha deciso di dare istruzioni ai 1200 corridori di tornare indietro e tornare a Borgo Saint-Maurice. La priorità principale del comitato di corsa è garantire la sicurezza dei corridori fino a Borgo Saint-Maurice, dove si organizzano accoglienza e trasporti. 293 corridori avevano già superato il Passatore di Pralognan prima dell'incidente e non sono stati fermati. Il loro arrivo è previsto dalle 10 in Piazza del Triangolo dell'Amicizia a Chamonix".