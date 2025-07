Inter: una lunga, calda e nera notte per guardarsi negli occhi e ripartire. Altrimenti saranno guai

Una lunga notte, calda e afosa. Nera. In North Carolina si è chiusa definitivamente la stagione 2024/25 dell'Inter: in molti, diranno, finalmente, in coda a 63 partite che hanno logorato, stressato, sconquassato un gruppo che ieri ha mostrato, durante e dopo il match con il Fluminense, pericolose crepe da sanare quanto prima. Oggi il ritorno in Italia, con un volo che si alzerà dagli Usa destinazione Malpensa quando da noi sarà l'ora della cena: una ventina di giorni di riposo, poi la ripresa, con una data che ancora non c'è. Giorno più giorno meno avverrà intorno al 20 luglio, a ritmi scaglionati: prima i nuovi, quelli che non hanno partecipato al Mondiale per Club (per lo meno coloro che tra questi resteranno in nerazzurro), poi il resto del gruppo.