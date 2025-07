Acquaroli: "Centro medicina sport Marche eccellenza nazionale"

"Oggi inauguriamo un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale, potenziata grazie alla lungimiranza dell'Azienda di Torrette e al sostegno dei privati. Questo centro ha accolto numerosi atleti, anche internazionali, per approfondimenti specialistici e la cura di patologie complesse, con risultati di grande rilievo". A dirlo il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, oggi all'inaugurazione del Centro di terzo livello di medicina dello sport di Ancona all'ospedale regionale di Ancona. E ancora: "Come sistema regionale, siamo orgogliosi di una realtà così qualificata, inserita nel miglior ospedale pubblico d'Italia da tre anni e parte di un sistema sanitario tra i migliori del Paese, secondo Agenas e Ministero. Un sincero grazie a tutti coloro che hanno reso possibile il Centro di Medicina Sportiva di terzo livello. Oltre al professor Dello Russo, ringrazio medici, operatori sanitari e professionisti che, con competenza e dedizione, affrontano ogni giorno sfide complesse per garantire salute e servizi a tutti i cittadini, su tutto il territorio".