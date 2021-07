Tra Rutor e Monte Bianco: trail per tutti i gusti ed un vertical da… Coppa del Mondo nel Vallone di La Thuile  

TRAILRUNNING

Conto alla rovescia per la quinta edizione di LTT La Thuile Trail Memorial Edo Camardella, in programma il quarto weekend di luglio.

di

STEFANO GATTI

Nel fittissimo calendario sky e trail del mese di luglio (c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta!) un posto di primo piano lo ha un evento ancora giovane ma dall’avvenire assicurato: stiamo parlando di La Thuile Trail che si terrà appunto nella località turistica (estiva ed invernale) valdostana nel weekend del 24 e 25 luglio. Confermate le tre gare in programma: una muscolare prova Vertical, l’Ultra Trail da 60 chilometri ed il Trail d’ingresso da 25 chilometri.

Due giorni di trail running ai piedi del ghiacciaio del Rutor e con vista sul Monte Bianco: uno straordinario contesto alpino che teme pochi confronti. Gli organizzatori stanno lavorando a pieno ritmo sui percorsi e sul piano della sicurezza perché le gare si possano svolgere nel totale rispetto delle normative anti-Covid vigenti, a tutela di concorrenti, volontari e coordinatori.

Lo spettacolare Vertical di quattro chilometri e duecento metri di sviluppo (per un dislivello positivo di circa 1100 metri) corre lungo la mitica pista di Coppa del Mondo “3 Franco Berthod” che presenta in alcuni punti una pendenza del 73%! Il primato da battere appartiene a Mattia Luboz che nell’edizione 2019 si impose in 49 minuti e 10 secondi. Tra le donne invece l’asticella l’ha fissata la super-local Gloriana Pellissier con il tempo di 57 minuti e 27 secondi. Gli atleti saranno impegnati domenica 25 luglio in una durissima prova con partenza alle dieci del mattino in zona scuola di sci. Il percorso - tecnico e ripido - prevede l’ascesa sulla rinomata pista da sci e l’arrivo in cima a Chaz Dura (2600 metri di altitudine), punto dal quale si gode di una vista privilegiata sul Monte Bianco e di un panorama straordinario a 360 gradi: dalle Alpi della vicina Francia fino al Cervino.

Una ragione in più per raccogliere la sfida verticale di La Thuile partecipare è rappresentata dalla possibilità di contribuire alla realizzazione del progetto di un bivacco sul Rutor intitolato a Edoardo Camardella. Ad ogni 4810 dislivello positivo scalato dai concorrenti (corrispondente all’altezza del Monte Bianco), gli organizzatori di LTT La Thuile Trail daranno un contributo di venti euro per la raccolta fondi di questa bella iniziativa, finalizzata alla memoria dell’atleta valdostano – originario proprio di La Thuile - scomparso alla fine del 2019 sotto una valanga nei pressi di Punta Helbronner (sul Monte Bianco stesso), insieme all’amico Luca Martini.

L'appuntamento-clou del weekend "targato" LTT è invece l’Ultra Trail da sessanta chilometri di sviluppo. Una prova endurance con dislivello positivo di circa 3500 metri, in un territorio nel quale riecheggiano ancora le testimonianze del passaggio di popolazioni celtiche, dei Salassi e dei Romani. Il via verrà dato alle sei del mattino di sabato 24 luglio e toccherà luoghi panoramici ad altissima suggestione paesaggistica, passando inoltre accanto ad alcune importanti testimonianze della storia locale.

La prima parte del tracciato porta verso il Rifugio Deffeyes (2500 metri di quota), lambisce il ghiacciaio del Rutor e raggiunge il vallone di Bellacomba e i laghi della Tchuielletta, per scendere verso il paese (questa prima parte è la stessa del Trail da 25K). Dopo aver superato il traguardo della prova breve, i concorrenti punteranno verso il vallone di Youla, aggirando successivamente il Mont Nix. Una lunga diagonale li indirizzerà poi verso il Colle di Berrio Blanc, per poi toccare l’altitudine massima di questo trail: i 2800 metri di quota del Mont Fortin. Questo punto regala uno stupendo colpo d’occhio su tutta la catena del Monte Bianco. Da Mont Fortin discesa verso Col Chavanne, percorrendo l’omonimo vallone. Costeggiando il torrente, si prosegue per un ultimo sforzo risalendo all’imbocco del Vallone di Orgères, per poi scendere in picchiata verso l’arrivo in paese.

L’Ultra Trail vede tra i suoi partecipanti tre nomi eccellenti: l’azzurro nei Mondiali di due anni fa in Portogallo Davide Cheraz, autore dell’impresa 4x4000, recente vincitore del Trail Oasi Zegna e – guardando già avanti - convocato per i Mondiali in programma a Chiang Mai in Thailandia, dall’ 11 al 14 novembre 2021. Come d’altra parte l’altro toprunner azzurro Riccardo Borgialli, lui pure convocato appunto per i Mondiali del prossimo autunno e vincitore della prova lunga dell’LTT 2019 (tra le donne successo di Chiara Boggio). A completare il tris dei favoriti il belga Guillaume Deneffe.

Il trail da 25 chilometri (dislivello positivo di circa 1500 metri) andrà ugualmente in scena sabato 24 luglio, con partenza però leggermente più “comoda”: alle ore otto e trenta dal centro del paese. Il percorso prosegue verso la frazione di Buic per raggiungere il Rifugio Deffeyes, passando dalla bellissima «balconata» che offre un panorama da togliere il fiato sulla vallata di La Thuile. Da qui si prosegue fino quasi a toccare il maestoso ghiacciaio del Rutor, la sua morena e i suoi stupendi laghetti per continuare verso il vallone di Bellacomba, raggiungere i laghi della Tchuielletta e scendere verso il paese passando tra i boschi che d’inverno sono attraversati dalle piste da sci.Hanno confermato la partecipazione di Jacques Lino Chanoine e Didier Dario Chanoine, i due fratelli che nell’edizione 2019 avevano conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto in questa stessa gara, vinta al femminile dalla francese Anna Thomasson.

Organizzato da HEY TEAM SSD A R.L. in collaborazione con il Comune di La Thuile e associazioni locali , La Thuile Trail aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti" promossa da Spirito Trail per tutelare l'ambiente e la natura. Come anticipato, la manifestazione è anche “Memorial Edo Camardella”: un grande atleta, amante della montagna, ideatore di questo evento e grande amico dei suoi organizzatori.

Per iscriversi alle gare di LTT c’è tempo fino alle 24.00 di giovedì 22 luglio sul sito www.wedosport.net. In caso di cancellazione dell'evento causa restrizioni legate alla pandemia Covid-19, sarà garantito l'80% del rimborso della quota d'iscrizione pagata. Sul sito www.lathuiletrail.com e sui canali social lathuiletrail (Instagram, Facebook e Telegram) tutte le informazioni e gli aggiornamenti, in particolare quelli legati alle disposizioni anticovid in continua evoluzione ed aggiornamento.