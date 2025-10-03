Tra Autodromo e Parco: Monza21, linea rossa 7000!

Ad imporsi nella prova più lunga del programma - sulla distanza dei trenta chilometri - è stato a livello maschile René Cuneaz (GP Parco Alpi Apuane). Già campione Italiano di maratona nel 2019 e azzurro di maratona ai Campionati Europei di Monaco 2022, nelle gare del circuito FollowYourPassion Cuneaz vantava già due vittorie a Monza (2013 e 2015), una alla Milano21 (2018) e la piazza d’onore alla 10K della Milano21 2024. Domenica 28 settembre tra Autodromo Nazionale e Parco René ha completato l'opera vincendo la prova lunga con il tempo di un'ora, 38 minuti e nove secondi 1h38’09”. Per il valdostano un buon risultato e anche un gran bell’allenamento in previsione di un imminente impegno sulla distanza della maratona nella quale punta a fare bene. Medaglia d’argento per Andrea Azzola (La Recastello Radici Group) con un distacco di cinque minuti e sette secondi, bronzo per Hugo Humberto Alarcon Melara (Runaway Milano) in un'ora, 43 minuti e 31 secondi, risultato che fa seguito alla vittoria nella recente Treviso Runway Run, la 10k FollowYourPassion organizzata all'aeroporto di Treviso e andata in scena nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, al capolinea dell'estate.