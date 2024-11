Torino City Marathon mette la terza: dicembre inizia con sprint!

“Crediamo che sostenere le attività di ricerca oncologica della Fondazione sia uno dei modi più concreti di donare speranza verso il futuro. Torino City Run, inoltre, è un esempio di come ci si possa avvicinare allo sport con una corsa che non richiede un grande allenamento, ma che può essere il punto di partenza per adottare uno stile di vita più sano. Ricordiamoci che nel Codice europeo contro il cancro, uno dei 12 suggerimenti è proprio quello di svolgere attività fisica. Dal 2016, come Santander, promuoviamo l’attenzione alla salute dei nostri dipendenti, attraverso il programma “Be Healthy”: mettiamo in campo numerose iniziative per far conoscere come alimentarsi in modo sano, come esercitarsi nel movimento ogni giorno, come mantenere un buon equilibrio tra vita professionale e personale e come fare prevenzione. Torino City Run è quindi per noi anche un’occasione per coinvolgere i nostri colleghi in una domenica di festa e di condivisione di uno stile di vita sano”. (Guido Piacenza - Direttore HR Santander)