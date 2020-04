Testa, muscoli e polmoni: le linee guida per mantenersi (o tornare) in forma psicofisica

La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), la Federazione medica del CONI per intenderci, scende in campo per fornire alcune linee guida onde favorire il mantenimento e la ripresa di una regolare attività fisica non solo adesso, durante la fase di lockdown, ma anche dopo quando si passerà alla cosiddetta Fase-2 dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus. Sul sito dell'Fmsi è possibile consultare una serie di linee guida, qui intendiamo fornirvi due schemi base (forniti dalla Federazione stessa) nell'intento di combinare benessere fisico e psicologico, fondamentali in un periodo di crisi come l'attuale.