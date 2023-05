SuperMaratona e Super RoundTrip: sport, natura e gusto alle pendici dell'Etna

TRAILRUNNING

Appuntamento alle porte dell'estate per le due gare in programma sul versante più selvaggio del vulcano siciliano

© Michele Amato Cresce l’attesa e rimpiccioliscono i numeri del countodwon che portano alla sedicesima edizione della SuperMaratona dell’Etna. Super di nome e di fatto, visto che la prova in programma sabato 10 giugno può a tutti gli effetti fregiarsi del titolo di maratona (vertical marathon per la precisione) dal maggior dislivello… a livello globale: tremila metri, dalla partenza a pochi metri dal mare fino al traguardo in prossimità della vetta dell’Etna appunto, il vulcano attivo più alto dell’Europa continentale. Ad arricchire la locandina dell’evento - presentato ai primi di maggio all’interno del Museo Messina-Esposizione Permanente Incorpora di Linguaglossa - sarà la sorella minore (si fa per dire) SuperRoundTrip da 14 chilometri e mezzo di sviluppo che raggiunge quest’anno la sua quarta edizione e ripercorre l’ultimo tratto della Supermaratona. A completarne il menu invece (nel vero senso della parola!) numerosi ristori che - oltre agli ingredienti più... ortodossi - offriranno specialità tipiche del territorio, in grado di… trattenere un po’ più a lungo del solito anche i trailrunners più ambiziosi!

© Michele Amato

LE ORIGINI

La SuperMaratona dell’Etna nasce nel 2004 da un’idea della US Tosi di Tarvisio, grazie all’impresa da Guiness WR: correre sul vulcano partendo da quota zero metri sul livello del mare per arrivare fino a quota 3000, coprendo la distanza classica della maratona. Riuscita in origine a due dei tre partecipanti, la durissima performance only-up è oggi diventata una delle più importanti a livello globale nel suo genere.

ISCRIZIONI

La campagna-iscrizioni della SuperMaratona è in dirittura d’arrivo: chiude infatti giovedì 1. giugno e attende indecisi e ritardatari sulla pagina web www.etnatrail.it. Il sold-out è fissato a quota cinquecento. Qualche giorno in più a disposizione per la SuperRoundTrip che “chiude” domenica 4 giugno. Tutti i partecipanti della SuperMaratona riceveranno una maglia in materiale tecnico (maschile e femminile) con una stampa per sublimazione, che mostra la traccia dell’itinerario di gara.

ETNA TRAIL NEL CUORE DELL’ESTATE

Vale anche la pena ricordare che lo staff organizzatore di Etna Trail ASD offre a indecisi e ritardatari… di cui sopra una chance di riscatto quasi immediata. È in calendario per la fine di luglio infatti Etna Trail, dodicesimo episodio dell’evento, che si svolge nel weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio tutto nell’entroterra (sul selvaggio versante nord del vulcano) con itinerari ad anello da e per la località di Piano Provenzana (campo-base dell’evento) e viene proposto in tre distanze competitive: da 64, 24 e 14 chilometri.

© Michele Amato

IL PERCORSO DELLA SUPERMARATONA

La SuperMaratona dell’Etna si sviluppa lungo il versante nordest del vulcano, su fondo misto con la prima parte (trentatré chilometri) su asfalto e basolato e la seconda (ancora più impegnativa) su fondo sterrato e lavico, con un rapporto distanza/dislivello ancora più estremo: 1000 metri D+ in dieci chilometri.

Start alle sette e 30 del mattino dalla spiaggia di Marina di Cottone (Comune di Fiumefreddo di Sicilia), e arrivo all’Osservatorio Vulcanologico (Comune di Castiglione di Sicilia), in prossimità dei Crateri Sommitali. Gli atleti correranno su strade comunali, provinciali e nazionali che si snodano lungo i Comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia.

© Michele Amato

IL PERCORSO DELLA SUPER ROUND TRIP

La SuperRoundTrip è la gara off-road della SuperMaratona dell’Etna, pensata per permettere agli atleti di affrontare lo sterrato che porta fino all’Osservatorio Etneo, per poi scendere velocemente verso l’arrivo attraverso i canaloni di sabbia vulcanica. Il primo segmento della gara è tutto in salita, con un dislivello di circa 1200 metri D+ in soli dieci chilometri. Il secondo (quattro chilometri e mezzo) affronterà lo stesso dislivello ma verso valle. La partenza di SuperRoundTrip è prevista alle ore dieci e 30 da Piano Provenzana, a quota 1800 metri sul versante settentrionale dell’ Etna, nel territorio di Linguaglossa.

Per completare la SuperMaratona è stato fissato un tempo massimo di sette ore e 45 minuti. Per questo motivo a Piano Provenzana (all’altezza del chilometro 33,5) è previsto un cancello orario tassativo: cinque ore dal via.

RISTORI

Sono quattordici e particolarmente ricchi i punti di ristoro dislocati lungo il percorso che offriranno: acqua di sorgente, integratori salini, e alcune specialità tipiche del territorio come mandorle di Avola, paste di nocciola, pane ai grani antichi di Sicilia, olio extravergine d’oliva, pesto di pistacchio verde di Bronte, e meloni e anguria di produzione siciliana.

© Irene Righetti

PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo della SuperMaratona, oltre ai primi tre per ciascuna categoria Fidal. SuperRoundtrip premierà i primi tre uomini e le prime tre donne. Non sono previsti premi in denaro. Tutti i concorrenti che taglieranno regolarmente il traguardo riceveranno la medaglia di finisher in legno e pietra lavica (in legno per SuperRoundTrip). Anche coloro che non avranno raggiunto in tempo utile il cancello orario di Piano Provenzana (cinque ora dalla partenza) riceveranno una medaglia di partecipazione.

© Michele Amato

EVENTO PLASTIC FREE

Il percorso delle due gare di sabato 10 giugno si svolge in gran parte all’interno del Parco Regionale dell’Etna. Allo scopo di preservarne l’ambiente e godere dell’immensa bellezza che offre, Etna Trail ASD ha aderito al progetto “Plastic Free”. I partecipanti dovranno pertanto obbligatoriamente dotarsi di bicchiere oppure borraccia personale. Non saranno presenti ai punti di ristoro bottigliette e bicchieri di plastica monouso. L’acqua sarà di sorgente naturale (alimentata dalla neve sciolta). Il giorno della manifestazione (sabato 10 giugno) sarà trasportata in grandi contenitori dai quali i concorrenti potranno attingere per riempire i propri bicchieri e le proprie borracce.

© Michele Amato

ORGANIZZAZIONE E SPONSOR

La Super Maratona dell’Etna è un evento organizzato da Etna Trail ASD, patrocinato da Regione Siciliana (Assessorato Turismo Sport e Spettacolo), da Città Metropolitana di Catania e in collaborazione con Parco dell’Etna, Pro Loco di Linguaglossa, ACSI, CAI Linguaglossa e con i comuni di Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa e Piedimonte Etneo.

Di fondamentale importanza il contributo di Favole Siciliane e La Contea (main sponsor dell’evento), Tomarchio, Santoro, Birrificio Messina, Operatori Etna Nord, Aquilo e Azienda Amica.