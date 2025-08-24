Serie A: la Juve sfida il Parma, debutta anche l'Atalanta

ATALANTA-PISA (h. 20.45)

Ivan Juric non vedeva l'ora di lasciarsi alle spalle il mercato e parlare di campo, dopo un'estate tutt'altro che semplice per la sua Atalanta. La Dea ha perso Ruggeri (Atletico) e Retegui, passato a peso d'oro all'Al-Qadsiah, ma soprattutto ha vissuto l'infinita telenovela legata ad Ademola Lookman. Il nigeriano è tuttora un separato in casa, dopo che l'Inter si è tirata indietro, con un futuro tutto da scrivere che si risolverà nei giorni finali di agosto. I nerazzurri sperano di trattenerlo e reintegrarlo in rosa, ma intanto sarà out nella gara inaugurale della stagione e forse anche nella 2a giornata. La Dea ripartirà così dalle sue certezze, dopo un precampionato altalenante, che l'ha vista perdere contro Juve (2-1) e Colonia (4-0) e battere il Lipsia (2-1). Una di queste è l'amato 3-4-2-1, che vedrà il rientro di Scamacca tra i titolari e il debutto di Sulemana dal 1': sarà lui la spalla di De Ketelaere e dell'italiano. Sulle corsie Bellanova e Zappacosta, in pole su Zalewski ed Ahanor, in mezzo Ederson e de Roon. In difesa riecco Scalvini, che affiancherà Hien e Kossounou per proteggere Carnesecchi: sarà la prima Atalanta senza Toloi dopo molti anni, e la prima dopo Gasperini. Inizia un nuovo ciclo per gli orobici, che non vogliono sbagliare e complicare subito la loro stagione. In panchina ci sarà Krstovic, neoacquisto in attacco, che potrebbe debuttare contro un'avversaria che è un cantiere aperto. Il Pisa aspetta ancora tanti rinforzi e vivrà sullo zoccolo duro della promozione, mentre aspetta di inserire Cuadrado e altri neoacquisti. L'undici schierato da Gilardino dovrebbe vedere Semper in porta con Calabresi-Canestrelli braccetti e Caracciolo centrale, Touré-Angori esterni, Aebischer-Marin mezzali, Tramoni (goleador in B) e Moreo alle spalle di bomber Nzola. Il Pisa non gioca in Serie A da trent'anni e non vorrà sfigurare, in un duello tutto nerazzurro.