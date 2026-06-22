Successo senza confini: DoppiaW Ultra, festival trail di inizio estate

IL TEAM DOPPIAW FESTEGGIA UN'OTTAVA EDIZIONE DI SUCCESSO



"È stata dura, inutile negarlo. Il direttivo e ognuno degli oltre duecento volontari ha dato il... duecento per cento per il buon esito della manifestazione. Sono state giornate infinite: la nuova sede e i nuovi percorsi hanno messo alla prova la macchina organizzativa ma a cose fatte direi che ne siamo usciti bene. Il feedback degli atleti è stato positivo i e gli elogi ricevuti ci hanno ripagato della fatica che abbiamo fatto". (Christian Bellesini)