Successo senza confini: DoppiaW Ultra, festival trail di inizio estate
Nella nuovissima 100km Nava e Bassi ex aequo, Borzani senza rivali tra le donnedi Stefano Gatti
© Maurizio Torri
Ritorno a Tirano festeggiato con un’ottava edizione da record per DoppiaW Ultra. Cielo terso, clima estivo, tanto pubblico e una location di partenza/arrivo (la centralissima Piazza Marinoni) da top event hanno decretato il successo di una manifestazione che già prima dello start ha festeggiato il nuovo primato di presenze: millecentoquindici concorrenti da ventiquattro differenti nazioni, con sold out di pettorali su tutte le distanze della locandina. A firmare l’albo d’oro della gara principe da 100km sono stati il beniamino local Daniele Nava e il bergamasco Nicola Bassi. Al termine di una gara corsa spalla a spalla, i due hanno deciso di tagliare ex aequo il traguardo di Tirano. In gara donne invece tutte dietro la valdostana d’adozione Lisa Borzani.
© Damiano Benedetto
UNA 100 EPICA RESA ANCORA PIU’ DURA DAL GRAN CALDO
Ben gli eroi al via della nuovissima 100km che prevedeva quasi 7000 metri di dislivello positivo. Alle undici in punto di venerdì sera (19 giugno) da una Piazza Marinoni gremita, una lunga scia di lampade frontali ha puntato il Monte Padrio, prima di transitare in zona Guspessa e ridiscendere verso il fondovalle di Lovero. La seconda parte della long distance prevedeva invece i passaggi classici che hanno reso famosa la gara valtellinese: il Rifugio Schiazzera, la meravigliosa cresta sulle vette di confine, il passaggio in Svizzera con San Romerio, la Valgrosina con i suoi laghi e il Rifugio e infine la selvaggia Val Piana.
© Maurizio Torri
Un mix di novità e di storia di DoppiaW. Per una sessantina di chilometri a dettare il ritmo è stato il grossetano Marco Biondi (Sport&Fitness Srl SSD) che poi in zona San Romerio ha effettuato un dritto che gli è costato il successo finale. Sempre insieme dall’inizio alla fine, Daniele Nava ASD Castelraider) e Nicola Bassi di Bergamo Stars Atletica hanno deciso di non sprintare, tagliando insieme il traguardo dopo tredici ore, 41minuti e 23 secondi. Terzo posto per lo stesso Biondi con un ritardo di 17 minuti e 47 secondi.
© Maurizio Torri
Al femminile una sola donna al comando. Senza mai voltarsi, Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica come il co-vincitore uomini Bassi) ha vinto l’ottava edizione con il tempo finale di diciassette ore, 56 minuti e 49 secondi. Per Lisa quindicesima casella di una classifica assoluta da cento finishers tondi tondi (sette le donne in grado di completare la prova). Alle sue spalle, dopo il forfait di Sara Andreotta, è salita Patrizia Passeri di US Malonno, staccata di due ore e 40 secondi da Borzani. Gradino finale del podio in venti ore, 10 minuti e 30 secondi per Elisa Lazzarini (Atletica Franciacorta Oxyburn).
© Damiano Benedetto
MICHELANGELO CRIPPA E SARA PINI SULLA 60KM
Tutta nuova, la W60 che ha visto al via 202 atleti. Il tracciato di questa seconda prova ricalcava nella prima parte quello della 100Km fino alla cresta, per poi scendere in picchiata verso l’arrivo. Ad imporsi in gara uomini è stato Michelangelo Crippa (NDSC Bellagio Sky Team). Per lui primo posto in solitaria dopo una cavalcata da sette ore, 47 minuti e 30 secondi. Con lui sul podio Raffaele Anselmi di ADM Ponte In Valtellina (staccato di sei minuti e 20 secondi) e Carlo Martinelli di ASD La Recastello, al traguardo due minuti e 17 secondi dopo lo scoccare dell'ottava ora di gara.
© Damiano Benedetto
Grande festa al traguardo per il successo in rosa della local Sara Pini del Gruppo Sportivo CSI Tirano (nove ore, 26 minuti e 48 secondi il suo tempo al ritorno in Piazza Marinoni), quattordicesima di una classifica overall da 155 effettivi (ventidue le donne) e capace di staccare per la vittoria Anna Grignaschi (Azalai ASD, per lei ritardo di 24 minuti e 38 secondi dalla vincitrice) e Luisa Gasparini di ASD 3Santi Nave che ha sigillato il podio con una performance da dieci ore, tre minuti e 26 secondi.
© Damiano Benedetto
NELLA 35KM LA CARICA DEI 325
Partiti alle otto di mattina dal centro di Tirano, i 325 trailrunneers della W35 hanno subito affrontato la lunga ascesa verso Schiazzera, superando poi la spettacolare cresta ai confini con la Svizzera prima della planata verso Tirano. Missione vittoria completata con successo da Alessandro Ganino di Evolution Sport Team (quattro ore, 12 minuti e cinque secondi) tra gli uomini e dall'azzurra di trail Alice Testini di ASD Castelraider (quattro ore, 43 minuti e 25 secondi), che ha sbaragliato la concorrenza in campo femminile, agganciando (decima) la top ten di una classifica generale da 251 finishers, 56 dei quali donne.
© Maurizio Torri
Completano il posto maschile il trailrunner indipendente elvetico Carlo Cortesi (a sei minuti e 44 secondi dal vincitore) e il trentino Christian Modena (Lagarina Crus Team), che ha chiuso l'anello in quattro ore, due minuti e 47 secondi. Secondo gradino del podio donne per Francesca Ceresa di For Fun Sports Team ASD (a quarantasette minuti e quattro secondi da Testini). Terzo posto per Umberta Magno (US Malonno) in cinque ore, 40 minuti e 16 secondi.
© Maurizio Torri
OLTRE QUATTROCENTO AL VIA SULLA W15
Lungo il tracciato disegnato sui sentieri intorno alla città della media Valtellina, a dettare i tempi è stato il bergamasco Marco Zanga, vincitore della prova più breve ed intensa in un'ora, 12 minuti e 37 secondi. Alle spalle dell’atleta del Team Joma hanno tagliato il traguardo Luca Polidori (cinque minuti e dieci secondi il suo ritardo) e Pietro Mosconi a sei minuti e 48 secondi.
© Maurizio Torri
Nella gara in rosa successo con il tempo finale di un'ora, 35 minuti e 13 secondi per Lara Pizzatti Casaccia di ASD Castelraider (quattordicesima di 359 finishers), davanti a Miriam Bonelli (a otto minuti e 49 secondi) e ad Elisa Colturi che ha chiuso la sua prova un'ora, 44 minuti e 36 secondi dopo il segnale di partenza.
© Maurizio Torri
IL TEAM DOPPIAW FESTEGGIA UN'OTTAVA EDIZIONE DI SUCCESSO
"È stata dura, inutile negarlo. Il direttivo e ognuno degli oltre duecento volontari ha dato il... duecento per cento per il buon esito della manifestazione. Sono state giornate infinite: la nuova sede e i nuovi percorsi hanno messo alla prova la macchina organizzativa ma a cose fatte direi che ne siamo usciti bene. Il feedback degli atleti è stato positivo i e gli elogi ricevuti ci hanno ripagato della fatica che abbiamo fatto". (Christian Bellesini)
© Damiano Benedetto
"Questa è la gara che avevo sempre sognato.Tirano ci ha aiutato ad avere tantissimo pubblico lungo tutto l’arco dell'evento. Quest’anno la viabilità ne ha sofferto, ma dalla prossima edizione l’apertura della tangenziale ci darà una grossa mano. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e gli operatori municipali per lo sforzo profuso. Non dimentichiamo poi tutti coloro che sin dall’inizio ci hanno supportato credendo in DoppiaW Ultra". (Elena Soltoggio)
© Damiano Benedetto