Antonelli paparazzato in Sardegna, chi è la ragazza ‘misteriosa’ che era con lui

Kimi Antonelli si gode le meritate vacanze, ma i suoi scatti in Sardegna con una bionda ‘misteriosa’ hanno acceso la curiosità del popolo del web, che dopo la pubblicazione di alcuni scatti dei due che giocano a racchettoni si è scatenato per scoprire l’identità della ragazza… La possibile nuova Lady Antonelli sarebbe Suami Di Tavi, studentessa dell’Università Cattolica di Milano finora lontana dal mondo dello spettacolo ma tra i personaggi più cercati del momento sul web. I due per il momento non hanno commentato, la certezza è che Antonelli è single dopo la fine della storia con Eliska Babicková, ma per sapere se Suami sia davvero la sua nuova fidanzata bisognerà attendere eventuali conferme dei diretti interessati.