1 di 20
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Antonelli paparazzato in Sardegna, chi è la ragazza ‘misteriosa’ che era con lui

06 Ago 2026 - 19:39
20 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Kimi Antonelli si gode le meritate vacanze, ma i suoi scatti in Sardegna con una bionda ‘misteriosa’ hanno acceso la curiosità del popolo del web, che dopo la pubblicazione di alcuni scatti dei due che giocano a racchettoni si è scatenato per scoprire l’identità della ragazza… La possibile nuova Lady Antonelli sarebbe Suami Di Tavi, studentessa dell’Università Cattolica di Milano finora lontana dal mondo dello spettacolo ma tra i personaggi più cercati del momento sul web. I due per il momento non hanno commentato, la certezza è che Antonelli è single dopo la fine della storia con Eliska Babicková, ma per sapere se Suami sia davvero la sua nuova fidanzata bisognerà attendere eventuali conferme dei diretti interessati.

Ultime gallery

50

Vinicius fa festa con Virginia prima di decidere sul suo futuro: rinnovo o addio?

13

Sinner riflette su Cincinnati, intanto Laila incanta in passerella a Copenaghen

20

Vacanze italiane per Cucurella e la sua Claudia

20

Antonelli paparazzato in Sardegna, chi è la ragazza ‘misteriosa’ che era con lui

23

Mudryk festeggia il ritorno in campo con la sua Jordyn Jones

12

Nico Gonzalez 'diviso' tra Inter e Juve: con lui c'è anche l'esplosiva Ludmilla

24

Ainhi, che frecciate a Nico Williams!

37
Clari Cremaschi

Joao Felix avvistato a Miami: bacio con Clari Cremaschi?

50

Vinicius fa festa con Virginia prima di decidere sul suo futuro: rinnovo o addio?

I più visti di Cover Girl

Ainhi, che frecciate a Nico Williams!

Nico Gonzalez 'diviso' tra Inter e Juve: con lui c'è anche l'esplosiva Ludmilla

Mudryk festeggia il ritorno in campo con la sua Jordyn Jones

Antonelli paparazzato in Sardegna, chi è la ragazza ‘misteriosa’ che era con lui

Clari Cremaschi

Joao Felix avvistato a Miami: bacio con Clari Cremaschi?

Antonella Fiordelisi

I nuovi scatti estivi di Antonella Fiordelisi