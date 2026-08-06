Europei nuoto: tracce idrocarburi nelle acque, annullati allenamenti nella Senna

Le acque della Senna tornano a preoccupare. Gli allenamenti di nuoto in acque libere e di tuffi grande altezze in programma oggi nell'ambito degli Europei degli sport acquatici in corso a Parigi sono stati annullati per precauzione. I sistemi di monitoraggio e analisi hanno rilevato infatti tracce di idrocarburi sulla superficie dell'acqua nel sito di Grenelle e Bir-Hakeim. Il Comitato di Monitoraggio della Qualità dell'Acqua continuerà a monitorare attentamente la situazione in collaborazione con le autorità competenti. In giornata inoltre sono state implementate le misure di sicurezza necessarie per garantire che il resto delle competizioni possa svolgersi secondo il programma originario.