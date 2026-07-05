Skymarathon Sentiero 4 luglio: Ghirardi a tempo di record. Quarto sigillo per Minoggio

Corri Corinna, il record è tuo! Verticalista di valore assoluto, la fortissima skyrunner camuna in questa occasione ha letteralmente fatto... il passo più lungo della gamba. Incoraggiata dal tifo della sua gente, Corinna è riuscita dove negli ultimi due decenni avevano fallito diverse campionesse di valore mondiale. Dal 2027, quando l'evento celebrerà la sua trentesima edizione, il nuovo record da battere in gara-donne sarà il suo tempo da cinque ore, 10 minuti e 34 secondi: un ritocco decisivo di nove secondi rispetto al precedente limite by Brizio. Piccolo se vogliamo ma estremamente significativo e prezioso: storico, appunto. Ghirardi ha così completato il rinnovamento dei record della Skymararthon inaugurato nel 2023 da Nadir Maguet che aveva migliorato il primato fissato vent'anni prima da Mario Poletti.A completare il programma della Skymarathon Sentiero 4 luglio (237 gli atleti totali al via) è stata la sua sorella minore sulla distanza della mezza maratona (23 chilometri per 1500 metri D+) che ha visto il successo del local Marco Salvadori e - tra le donne - quello della intramontabile campionessa bormina Elisa Desco che ha suo modo ribadito il concetto fissato da Ghirardi nella prova clou: l'esperienza paga, anzi premia!