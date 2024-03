Sempre di mercoledì, solo in salita: GOinUP Vertical, undici tappe in sei mesi

SKYRUNNING

Il circuito serale (e feriale) valtellinese si contraddistingue per uno spiccato carattere di inclusione e le sue finalità benefiche

© GOinUP Press Office Entra nel suo ultimo mese il conto alla rovescia che porta al via di GOinUP2024, il circuito di corsa in montagna only up a scopo benefico della Bassa Valtellina che riparte a metà aprile con l’atteso ritorno della Cech-Up di Traona. Gli eventi proposti saranno undici, a collocazione infrasettimanale (sempre di mercoledì, con partenza sempre alla stessa ora-le venti in punto) e alla portata di tutti: distanze e dislivelli in grado di accontentare agonisti e amatori. Per tutti al traguardo un’ottima birra, un panino con la salsiccia e diversi premi a estrazione. Un impegno serale dopolavoro: sportivo e al tempo stesso virtuoso e più specificatamente altruista. Si parte come detto da Traona mercoledì 17 aprile, per una prova che prevede una traccia-rara che ricalca il percorso di un’antichissima mulattiera acciottolata che fa parte di un progetto che promuove e svolge lavori di ripristino e manutenzione di questa e di altre storiche vie della Bassa Valtellina.

© GOinUP Press Office

SPORT, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOLIDARIETÀ

GOinUp è agonismo per chi punta a piazzamenti di alta classifica, voglia di ritrovarsi e passare del tempo insieme, promozione del territorio con il mantenimento di antichi sentieri e balisaggi “total green, ma soprattutto volontariato e solidarietà. Grazie anche al supporto di diverse aziende locali, tutti i comitati organizzatori contribuiranno alla finalità benefica del circuito: la realizzazione di una struttura per l’associazione Dappertutto in località Ponte di Paniga a Talamona. I fondi raccolti serviranno inoltre a donare attrezzature e/o a fornire servizi alle associazioni no profit del mandamento di Morbegno. Confermata anche quest’anno la partecipazione di un gruppo di camminatori che verranno accompagnati da persone del posto e la presenza delle joelette (le carrozzine fuoristrada monoruota che permettono a persone con disabilità di compiere escursioni outdoor con l'aiuto di due o più accompagnatori) dell’associazione Dappertutto, per le quali è richiesta la disponibilità di volontari nel ruolo di portatini.

© GOinUP Press Office

LA FORMULA DI GARA

Come anticipato, tutte le prove andranno in scena all’interno della settimana e precisamente di mercoledì, con partenza anch’essa fissa alle ore 20.00, così da permettere ai concorrenti di raggiungere il campo base di ogni singola gara al termine della giornata di lavoro e magari anche da non proprio dietro l’angolo. La quota-iscrizione ad ogni singola prova è essa stessa bloccata a quota dieci euro e - oltre ai normali servizi strettamente legati alla gara - comprende panino e salsiccia con birra o bibita a fine impegno. Anche quest’anno la somma di quattro euro per ciascun partecipante verrà versato in beneficenza. Sarà possibile acquistare il carnet “scacciapensieri” per tutte le undici gare, un abbonamento da 110 euro a da versare entro giovedì 4 aprile direttamente sulla pagina web www.goinupvertical.it. A tutti coloro aderiranno a questa promozione verrà consegnata una maglietta del circuito 2024 e l’iscrizione alla prova amica fuori circuito.

© GOinUP Press Office

IL CALENDARIO NEL DETTAGLIO

Dopo quattro anni di assenza torna come tappa d’apertura la spettacolare Cech-Up, con partenza alle venti in punto di mercoledì 17 aprile dal centro di Traona e arrivo nella frazione di Bioggio: 4,1 chilometri di sviluppo e 500 metri di dislivello positivo su un’antica via in acciottolato, tra le più caratteristiche della Bassa Valtellina.

© GOinUP Press Office

Cambia percorso la prova di Albaredo per San Marco, il cui traguardo è stato spostato dall’alpeggio di Egolo alla Madonna delle Grazie. Il calendario conferma a grandi linee le prove promosse sul campo lo scorso anno. Mercoledì 8 maggio toccherà alla seconda edizione di Risciò up (Villapinta-Buglio in Monte), seguita il 22 dello stesso mese dalla sesta edizione di Larg-Up (Cosio Valtellino/Regoledo-Sacco). Mercoledì 5 giugno sarà la volta della quinta Lave’nsù (Gerola Alta-Laveggiolo), mentre il giorno 19, ormai alle porte dell’estate, andrà in scena la prima edizione di Vertical Madonnina (Valle-Madonna delle Grazie).

© GOinUP Press Office

Il terzo giorno del mese di luglio si correrà il quinto episodio di Vertical Lino (Ponte Bitto-Bema), seguito il 17 da Kurt-Up (Mellarolo-Rif. La Corte, quinta edizione anche in questo caso) e il 31 dalla seconda Sostila Vertical (Sirta-Sostila). Dopo la pausa di agosto, la volata finale muove mercoledì 11 settembre dalla “Montagna Magica” che domina Morbegno: sarà infatti tempo di Colmen Vertical (Morbegno/Desco-Cima Colmen).

© GOinUP Press Office

Ci si sposta poi sul versante opposto della valle dell’Adda (da quello retico a quello orobico) per il secondo San Giorgio Vertical di Talamona-San Giorgio, in programma il 25 settembre. Gran finale due settimane più in là (mercoledì 9 ottobre) per l’ottava “rappresentazione” di Arz-Up (Morbegno-Arzo). Chiusi i conti con il cronometro e gi avversari, non resterà che l’appuntamento con le premiazioni che - unica discontinuità rispetto al format del calendario agonstico - sono in programma alla vigilia di un fine settimana: venerdì 18 ottobre per la precisione!

© GOinUP Press Office

CONTENUTI… EXTRA

Alle magnifiche undici si affiancano fuori calendario due “gare amiche” che - pur non facendo ufficialmente parte del challenge 2024 ne sposano la medesima missione: si tratta della sesta Pietro Vertical (Ardenno-Pioda) di venerdì 3 maggio e la particolarissima e popolarissima Mirtillo Sprint di Rasura.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE

Consorzio Traona Prati di Bioggio, La Voce di Daniele, Insieme per Sacco, Albaredo Promotion, Tiro alla Fune Valtellina, Pro Loco Bema, Pro Loco Gerola, Sport Race Valtellina, Pro Loco La Caurga, Team Valtellina e K2 Valtellina. Mirtillo Sprint.

© GOinUP Press Office

GLI SPONSORS

Birrificio Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio, Avis Comunale Morbegno, 3 Passi Outdoor Patagonia, Officina Fiorelli Matteo, Vam Moggio, Eremind, Life e Mat-Food.Media

I MEDIA PARTNERS

Sportdimontagna, La Provincia di Sondrio, Centrovalle, Frv Valtellina, Speed Time, Andrea Mazzoni Videomaker, Teleunica e Tsn.

© GOinUP Press Office