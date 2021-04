Semaforo verde per le quattro prove della LUT 2021, tappa italiana del circuito Spartan Trail 

TRAILRUNNING

Poco più di due mesi al ritorno di uno degli eventi più attesi e ricchi di fascino del mondo-trail sulle Dolomiti dell'Ampezzano.

di

STEFANO GATTI

Confermato per l'ultimo weekend del mese di giugno l'appuntamento con LUT (Lavaredo Ultra Trail), una delle prove più prestigiose al mondo sulle ultradistanze... ma non solo, visto che il programma prevede ben quattro diverse gare, in grado di soddisfare possibilità (ed ambizioni) di professionisti ed amatori a trecentosessanta gradi, ma soprattutto di metterli alla prova! Per il proprio ritorno dopo la pausa forzata del 2020 (e nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid), LUT sarà anche unica tappa italiana del circuito Spartan Trail Word Championship.

Come riportato da sito web ufficiale della prova, Lavaredo Ultra Trail è confermata per il (lungo) fine settimana che va da giovedì 24 a domenica 27 giugno 2021, all'inizio dell'estate sulla quale i praticanti della corsa sui sentieri (a tutti i livelli) stanno puntando per rimettersi in gioco a livello agonistico. Il ritorno della LUT dopo l'annullamento dell'edizione 2020 avverrà naturalmente grazie alla rigida applicazione dei protocolli anti-COVID: sia per quanto riguarda il distanziamento, sia per la gestione delle partenze, dei ristori e di tutte le altre attività legate alle gare in programma, che sono addirittura quattro.

Alla prova "regina" da 120 chilometri di sviluppo per 5800 metri di dislivello positivo (con partenza da Cortina d'Ampezzo) alle 23 di venerdì 25 giugno, giunta alla quattordicesima edizione, si aggiungono la seconda edizione della UD Ultra Dolomites (80 chilometri, 4100 M d+), la nona della CD Cortina Trail da 48 chilometri e 2600 metri di dislivello positivo ed infine la prova "d'ingresso", CS Cortina Skyrace. la cui sesta edizione prevede uno sviluppo di 20 chilometri (1000 M D+).

Da quest'anno poi La Sportiva Lavaredo UItra Trail entra a far parte del circuito Spartan Trail World Championship che prevede dieci tappe dal formato innovativo in quattro continenti che assegnano punti per una classifica finale divisa in due categorie: Trail Run Championship (distanze fino a 49 chilometri) e Trail Ultra Championship (da 50 chilometri in su). Per quanto riguarda Lavaredo, le prove "Spartan" saranno rispettivamente la Cortina Trail e la LUT 120K stessa.

Per quanto riguarda l'aspetto strettameNte competitivo della prova più lunga ed attesa, l'asticella da superare è quella posizionata (molto in alto...) nel 2019 da Tim Tollefson e da Kathrin Goetz. Due anni fa lo statunitense si impose con il tempo di 12 ore, 18 minuti e 47 secondi nella gara maschile sul cinese Jiasheng Chen e sul neozelandese Sam McCutcheon. Nella gara femminile invece l'atleta elvetica chiuse la sua performance vincente appena al di sotto del muro delle tredici ore (14.59.52), precedendo sul traguardo la francese Audrey Tangy e la nostra Francesca Pretto.

Tollefson e Goetz avevano fatto le... prove generali raggiungendo entrambi il terzo gradino del podio nel 2018, quando ad imporsi erano stati due atleti USA: Hayden Hawks e Kelly Wolf, rispettivamente davanti allo spagnolo Pau Capell ed alla cinese Miao Yao.