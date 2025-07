Genoa, Trapani nuovo responsabile settore giovanile

Con l'avvio del calciomercato in casa Genoa diventa ufficiale la nomina di Roberto Trapani quale nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù, vera fucina di professionisti come dimostra proprio oggi la cessione di Honest Ahanor, classe 2008, all'Atalanta per 20 milioni di euro totali tra bonus e parte fissa. Trapani, che ha lavorato per Milan, Monza e Roma, gestirà un settore giovanile che negli ultimi anni ha conquistato per ben due volte il titolo di campione d'Italia con l'Under 19 mentre la Primavera, nonostante molti elementi promossi direttamente in prima squadra, si è ben comportata in campionato sfiorando i play off. "La Società desidera dare il benvenuto a Roberto confidando molto nella sua visione e nelle sue capacità, relazioni e competenze. Con il suo arrivo si apre una stagione importante anche per l'implementazione delle strutture con la prossima inaugurazione della Badia di Sant'Andrea agli Erzelli, nuovo fulcro delle attività giovanili" ha spiegato il club rossoblù in una nota. "Ringrazio la proprietà e tutto il management per la fiducia e la fantastica opportunità sotto il profilo professionale - è il commento del neo responsabile del settore giovanile -. Lavorare per il club che per primo ha istituito una sezione giovanile è una grande responsabilità e, insieme, uno stimolo per dare il massimo in un contesto competitivo, in virtù del lavoro e dei risultati di chi mi ha preceduto".