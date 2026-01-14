Scusate il ritardo: Campaccio Cross Country, si corre il 24 e 25 gennaio

Marco Migliorati 5R Zero Sprechi: “Da Brescia a San Giorgio su Legnano: il 24 e 25 gennaio 2026 avremo nuovamente l’opportunità di supportare Campaccio. Questo rappresenta sicuramente un importante obiettivo raggiunto da 5R Zero Sprechi e dal movimento Zero Waste Italy, che lavorano attivamente per promuovere la sostenibilità attraverso azioni concrete. Nel 2026, l’impegno di tutti, organizzatori e associazioni, premierà questa edizione con l’assegnazione del logo nazionale “Evento Rifiuti Zero”. Campaccio incarna anche lo spirito dell’inclusione sociale, coinvolgendo persone vulnerabili nelle dinamiche ambientali che si sviluppano durante l’evento. Ad esempio, saranno coinvolti nella gestione della corretta differenziazione dei rifiuti agli ecopoint e nella diffusione di buone pratiche, attraverso la distribuzione di pieghevoli informativi nei due giorni della manifestazione. La campestre di 5R, prevista per il 24 e 25 gennaio, sarà questo. E tutto ciò è possibile solo grazie al fatto che il nostro impegno costante incontra partner sensibili come il Campaccio Cross Country, che dimostrano concretamente di voler intraprendere azioni sostenibili e sono attenti ai nostri suggerimenti fin dall’inizio del percorso insieme. Da tempo ribadiamo che RIDURRE è il piano A, e che una buona gestione delle risorse parte dal non generare rifiuti post-consumo. Solo dopo aver fatto il possibile per ridurre, si applica, come previsto dalla legge, la raccolta differenziata. Se tutti facciamo poco, insieme possiamo fare molto!”.