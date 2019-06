Running, è morta Gabe Grunewald: aveva 32 anni

12/06/2019

Nel 2009 le trovarono un carcinoma adenoideo-cistico e, in seguito a un'operazione, tornò a gareggiare nel 2010 arrivando seconda nei 1500 ai campionati universitari. Sempre nel 2010, però, i medici le diagnosticarono un cancro alla tiroide ma Gabe, senza mai mollare, inizò comunque la carriera da mezzofondista con ottimi risultati nazionali e internazionali.



Nel 2016 le venne asportato un tumore al fegato, poi a marzo 2017 il carcinoma tiroideo tornò a metterla alla prova e a quel punto, a causa di una serie di altri piccoli tumori, i medici non poterono più operarla fino alla morte avvenuta martedì. Un addio da campionessa, perché la battaglia, alla fine, l'ha vinta lei: "Non è stato facile - disse Gabe Grunewald in un documentario prodotto nel 2017, ma ho fatto del mio meglio e sono stata in grado di fare tante cose che non avrei fatto se avessi rinunciato alla mia vita anche nei momenti più difficili. Quindi credo che il mio messaggio sia che va bene lottare. Non è giusto rinunciare a se stessi o ai propri sogni".