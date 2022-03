Running... connection: Vibram e Maremontana insieme per un progetto apripista ed innovativo

TRAILRUNNING

Al Vibram Connection Lab di Milano la presentazione di un format inedito per promozione del territorio e incentivazione della pratica dello sport outdoor

di

Stefano Gatti

Dall’evento al sistema, dalla connessione alla fatica sui sentieri. Dal Vibram Connection Lab di Milano ai sentieri di Maremontana, la gara che - lo dice il nome stesso, unisce in una sola prova il mare di Loano (Savona) al suo entroterra montuoso. Non solo gara però: i sentieri sui quali si corre domenica 27 marzo fanno già parte di un Running Park che - con il supporto dell’azienda di Albizzate - è solo all’inizio del suo percorso: un parco giochi che si appresta ad allargarsi gradualmente a tutti i comuni interessati dall’evento di fine mese e che punta a promuovere il territorio ed a favorire la pratica dello sport all’aria aperta, secondo una modalità di fruizione modernissima e… digitale! Vibram

“Give Your Trails a Sense” è il claim ideato da Vibram per presentare - presso il proprio Connection Lab milanese - un nuovo concept che punta a promuovere il territorio e le attività outdoor a livello locale: il Vibram Maremontana Running Park. Il format verrà ufficialmente inaugurato in occasione dell’undicesima edizione di Vibram Maremontana Trail, in programma da venerdì 25 a domenica 27 marzo a Loano, in provincia di Savona. Tra il mare appunto e le montagne del primo e del secondo entroterra loanese, che culminano nei 1389 metri della vetta del Monte Carmo di Loano, una delle prime elevazioni significative delle Alpi ad ovest del confine con gli Appennini, tradizionalmente identificato nella Bocchetta di Altare, più conosciuto come Colle di Cadibona. Tre le prove agonistiche della Maremontana: a salire (in termini di chilometraggio e dislivello): la K25 d’ingresso (1384 metri D+), la intermedia K45 (2650 metri D+) e la prova più impegnativa: la K60 da 3640 metri di dislivello positivo.

Vibram

Jerome Bernard, Sport Innovation Marketing Global Director di Vibram, ha spiegato il senso dell’iniziativa nel corso della conferenza stampa al Vibram Connection Lab, spin-off aziendale dedicato allo sviluppo di progetti innovativi, interdisciplinari e di comunicazione:

“Abbiamo ideato il concept di Vibram Running Park per promuovere l’outdoor e valorizzare alcuni territori potenzialmente molto adatti alla pratica del trail running. Il progetto nasce come un sistema - replicabile in diverse aree geografiche - che offre una connessione di percorsi, servizi e strumenti che parlano lo stesso linguaggio. In questo modo vogliamo incoraggiare gli sportivi e il pubblico a praticare ‘senza stress’ la propria passione per lo sport in natura, immersi nella bellezza di nuovi luoghi, per un’uscita fuori porta di un solo giorno, ma anche durante un fine settimana o per organizzare una vacanza all’insegna della scoperta del territorio correndo”.

Vibram

Antonio Ghilino (MareMontana ASD) è entrato invece nel merito del progetto:

“Sviluppato da MareMontana ASD, il Vibram Maremontana Running Park è connesso all’area di Loano, in Liguria, e si estende fino a comprendere un grande bacino territoriale che include un totale di dodici comuni, luoghi scelti come punti di partenza dei diversi percorsi segnalati e progettati per il trail running, pensati per livelli di difficoltà differenti in termini di distanza, dislivello e difficoltà tecnica. I primi tracciati sono già fruibili e si arriverà ad avere 500 chilometri suddivisi in cinquanta percorsi. Vibram Maremontana Running Park offre percorsi, servizi e strumenti sia ai principianti che desiderano avvicinarsi alle attività outdoor, sia agli appassionati in cerca di un luogo unico per organizzare le loro uscite”.

Vibram

Ospite speciale dell’evento milanese è stato Gediminas Grinius. Ambassador del progetto, oltre a diverse affermazioni l’atleta di punta del Trailrunning Team Vibram vanta nel proprio palmares la vittoria nella Transgrancanaria 126K del 2015 (a tempo di record), diverse altre affermazioni a livello internazionale ed un secondo posto - alle spalle del francese Ludovic Pommeret - nel prestigioso UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) del 2016, anno nel quale il 42enne Gediminas ha vinto il circuito Ultra-Trail World Tour. Ecco il suo commento sul Running Park "griffato" Vibram e sul suo contributo nelle vesti di... "ricognitore":

“Ho avuto modo di esplorare i sentieri di Vibram Maremontana Running Park: mi hanno portato a scoprire borghi tipici e panorami mozzafiato in un ambiente mediterraneo piacevolissimo. Lasciatevi ‘guidare’, correndo tra mare e monti come ho fatto io”.

Maremontana ASD

Già disponibile per il download sia per Apple che per Android, l’app gratuita dedicata a Vibram Maremontana Running Park contiene le indicazioni tecniche dettagliate in merito alla rete sentieristica e alle informazioni metereologiche, turistiche e commerciali. Una sfida ambiziosa da parte dell’azienda varesina (la cui sede internazionale si trova ad Albizzate) che da sempre si distingue per la promozione territoriale e il supporto alle località outdoor a livello locale e regionale, facendo scoprire itinerari lontani dalle classiche mete frequentate, in grado di attrarre pubblico e community in cerca di nuove destinazioni outdoor. Da oltre ottant’anni l’ottagono giallo che identifica Vibram in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza ed innovazione nell’industria calzaturiera. Vibram produce oltre 40 milioni di suole all’anno, dedica più di un milione di chilometri ai test, è presente in 120 paesi ed ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza negli USA, in Cina, in Giappone, in Brasile ed in Italia.

www.vibram.com