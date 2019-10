Rondelli: "Kipchoge ha dimostrato che non esistono limiti"

Giorgio Rondelli ha passato la sua vita dedicandosi all'atletica e ha vinto tanto come allenatore, con grandissimi campioni. Di gioie legate alla corsa ne ha vissute sicuramente tante. Eppure oggi, commentando per Mediaset l'impresa di Kipchoge a Vienna, c'era nella sua voce il timbro di una emozione particolare: la consapevolezza di vivere in diretta qualcosa di unico. Storico,



"Oggi Eliud ha spostato un po' più in là i limiti umani. Anzi, oggi ha dimostrato che i limiti esistono solo nella mente" ha commentato. "Kipchoge è una macchina da corsa perfetta, un'opera d'arte ingegneristica. Le sue doti atletiche si sposano con una solidità mentale unica. Non a caso lo chiamano "Il Filosofo", per la sua imperturbabilità, per la sua capacità di concentrazione. E per la consapevolezza di sè".