Taekwondo, da domani il Ciao team azzurro a Chucncheon

Il 'Ciao Team' torna in gara da campione del mondo: domani la città di Chuncheon, nella regione coreana del Gangwon, ospiterà il "World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships", manifestazione internazionale che celebra le due anime più spettacolari del taekwondo: l'arte dimostrativa e le tecniche di 'rottura'. A rappresentare l'Italia sarà appunto il Ciao Team, la selezione di atleti di alto livello che porteranno sul campo di gara passione, tecnica e creatività del taekwondo italiano. La squadra azzurra torna in gara da campione del mondo in carica, dopo aver conquistato il titolo a squadre nell'edizione 2023 della manifestazione. Il gruppo sarà rappresentato da un nucleo selezionato di atleti che prenderanno parte sia alla prova a squadre sia ad alcune categorie individuali. Il Ciao Team sottolinea la Fita, è uno dei progetti più innovativi della federazione italiana taekwondo, nato per esplorare e valorizzare la dimensione spettacolare e artistica della disciplina, con un linguaggio adatto alle nuove generazioni. "Il freestyle - dice il presidente Fita, Angelo Cito - ha un potenziale straordinario per raccontare il taekwondo oltre le sue declinazioni più classiche. È forma, creatività, tecnica e racconto. Il lavoro del Ciao Team rappresenta una risorsa strategica per la federazione e per la diffusione del taekwondo, soprattutto ora che il freestyle è oramai inserito nel calendario di tutte le competizioni ufficiali della World Taekwondo, a livello mondiale e continentale".