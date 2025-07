Lucca, non solo il Napoli: idea Atalanta se parte Retegui

Ci sarà però da battere la concorrenza dell’Atalanta, che visti i tempi stretti vorrebbe velocizzare l’eventuale uscita di Retegui. Se l’italo-argentino vuole lasciare Bergamo, allora deve presentarsi con un’offerta da 60 milioni in tempi brevi. La Dea ha individuato in Lucca l’attaccante giusto per dividere il centro dell’attacco con Gianluca Scamacca, pronto a rientrare dopo i due gravi infortuni che lo hanno frenato la scorsa stagione. L’Udinese per il suo centravanti chiede 40 milioni di euro, cifra molto importante che però Napoli e Atalanta possono raggiungere con le cessioni di Osimhen e Retegui. Già in settimana potrebbero arrivare novità importanti, con lo stesso Lucca che vorrebbe sapere nel giro di pochi giorni quale sarà il suo futuro. In una stagione che porterà al Mondiale il centravanti classe 2000 può entrare nel giro della Nazionale di Rino Gattuso ed essere una risorsa importante anche per l’Italia nella rincorsa alla qualificazione.