RomaOstia Half Marathon, 50.esima edizione con adidas

"Siamo onorati di rinnovare la nostra collaborazione con la RomaOstia Half Marathon per il secondo anno consecutivo, celebrando insieme il suo 50° anniversario, una pietra miliare che simboleggia dedizione, passione e impegno. La partnership tra adidas e la Eurospin RomaOstia Half Marathon si basa su valori condivisi: la passione per lo sport, l'eccellenza e l'impegno nel supportare gli atleti con prodotti all'avanguardia che soddisfano le diverse esigenze dei runner, dai professionisti agli amatori." – dichiara Alessandra Furia, Senior Director Brand in adidas. Il design della maglia, realizzata da adidas, technical partner, e destinata a tutti i partecipanti alla gara, celebra il 50° anniversario di RomaOstia Half Marathon con le three stripes e il logo dell’evento in colorazione oro, a simboleggiare la forza, la solidità e il valore, necessari al raggiungimento di un traguardo così importante. La maglia, unitamente al pettorale saranno consegnati ai partecipanti al villaggio della RomaOstia Half Marathon, in Piazzale Pierluigi Nervi – zona EUR e in prossimità della partenza della gara - da giovedì 27 febbraio dalle ore 14:00 fino alle ore 19:00 del primo marzo.