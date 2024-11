Ritorno di... Fiemme: missione autunno 2025 per la "prima" di Fiemme Ultra Sky

Vi siete già procurati l'agenda per il 2025 ormai alle porte? In caso affermativo, inauguratela circolando in rosso il primo weekend di ottobre (sabato 4 e domenica 5) quando andrà in scena la prima assoluta di FUSKY, acronimo che (oltre a suonare "federalmente" familiare) sta per Fiemme Ultra Sky, una new entry che ha tutte le intenzioni e le carte in regola per fare tanta strada e diventare a medio termine una classica di inizio autunno. A presentare l’ambizioso progetto da quattro distanze che - nel format più lungo (ed extreme) - andranno a toccare ben undici vette tra il comprensorio del Latemar e quello del Lagorai, sono stati in una suggestiva location nel cuore di Cavalese i “magnifici cinque” del direttivo di ATPOWER Team: un sodalizio nato con il preciso intento di promuovere il territorio e lo skyrunning su montagne e lungo vallate che sembrano disegnate apposta per la pratica di questa disciplina.