Ritorno alle corse sui sentieri delle Dolomiti: Antonioli e Niyirora vincono la Latemar Mountain Race

TRAILRUNNING

È nel segno del lecchese Daniel Antonioli e della ruandese con passaporto italiano Primitive Niyirora la tredicesima edizione della "Latemar Mountain Race", la prima competizione in quota sulle Dolomiti organizzata dopo il lockdown sul nuovo percorso con sviluppo di venticinque chilometri e un dislivello positivo di 1680 metri, in gran parte immerso nella catena montuosa ubicata tra il Trentino e l’Alto Adige.

Antonioli e Niyirora si confermano in grande forma e particolarmente reattivi dopo il lungo stop agonistico, visto che solo pochi giorni fa avevano trionfato in altre due competizioni sky. Il tutto in una giornata connotata da condizioni meteo perfette, che ha gratificato gli organizzatori dell’Us Cornacci dopo il diluvio di dodici mesi fa, anche per quanto concerne i partecipanti: ben duecentocinquanta atleti da tutta Italia hanno indossato il pettorale alla partenza da Pampeago, nello Ski Center Latemar.

Partenza da Pampeago a quota 1750 metri, nei pressi della partenza degli impianti sciistici, quindi i partecipanti sono saliti fino ai 2250 metri del Doss dei Branchi per ridiscendere sulla croce posta sul Monte Cornon (2180 metri), risalire verso il Monte Agnello (2350 metri), quindi al rifugio Passo Feudo e fino all’area del rifugio Torre di Pisa (2672 metri),. Da qui giù in discesa fino alla stazione a monte della seggiovia Oberholz di Obereggen, che quest’anno festeggia i cinquant'anni dalla fondazione degli impianti: da qui parte il sentiero Latemar Panorama numero 22, parte del reticolo di sentieri tematici denominati Latemarium, sapiente coniugazione di arte e divertimento raggiungibile con la seggiovia da Obereggen aperta fino al 4 ottobre. Dislivello dolce verso il rifugio Mayerl prima e Pampeago poi dove i duecentocinquanta partecipanti hanno tagliato il traguardo.

Antonioli, atleta del CS Esercito, ha dimostrato sin dalle prima battute di avere una marcia in più rispetto agli avversari, quando il dislivello ha assunto valori importanti. Già nel promo tratto Daniel è riuscito a fare il vuoto su tutti gli avversari, prima di essere riagganciato dal ruandese Jean-Baptiste Simukeka. In vetta al Monte Agnello (2.350 metri) è transitato in testa l’atleta africano, tallonato da Antonioli. I due sono rimasti assieme anche lungo il falsopiano che li ha portati a Passo Feudo, ma appena sono iniziati i gradoni dell’ascesa verso il rifugio Torre di Pisa, il punto più alto con 2.672 metri di quota, Antonioli ha aumentato le frequenze e per Simukeka non c’è stato nulla da fare. A questo punto ad Antonioli non è rimasto altro che gettarsi nel tratto in discesa che lo ha portato al traguardo, dove è giunto con il tempo di 2h18’50”, precedendo di 2 minuti e 18 secondi Jean Baptiste Simukeka del team Serim, mentre la lotta per il terzo gradino del podio ha visto prevalere il "local" Daniele Felicetti, vincitore della passata edizione.

Dominio africano nella gara al femminile con le due portacolori del team Serim Primitive Niyirora e Adeline Mysabyeyezu, che si sono messe subito davanti a tutte; già al Doss dei Branchi la Nyirora ha fatto il vuoto sulla compagna di squadra, mentre dietro si è formata una coppia con Martina Bilora del Gepo Ski Team e Martina Cumerlato del Team Crazy. Il podio si è definito nell’impegnativa ascesa al rifugio Torre di Pisa, dove la Niyirora è passata con un minuto sulla compagna di squadra e con circa due minuti sulla lecchese Bilora, mentre la Cumerlato ha perso terreno sulla compagna di avventura della prima parte di gara. Nel tratto altoatesino del comprensorio di Obereggen e nell’ultima fase verso il traguardo di Pampeago le posizioni non sono variate. Ha così vinto Niyirora con il tempo di 2h56’02”, seguita da Musabyeyezu a soli 27 secondi con un grande recupero nel finale, quindi sul terzo gradino del podio Bilora a 1’31”.