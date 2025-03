Red Bull X-Alps 2025: torna la gara in montagna più estrema al mondo, con l'Italia protagonista

È stato ufficialmente svelato il percorso del Red Bull X-Alps 2025, la corsa di hike&fly (disciplina che combina corsa in montagna e volo in parapendio) più dura e selettiva al mondo. Non è un modo di dire: con un tasso di completamento inferiore al 14%, non è una prova per tutti, ma solo per determinati concorrenti d'altissimo livello, selezionati su invito, i quali dovranno misurarsi con una sfida che mette alla prova oltre ogni limite il corpo, la mente e lo spirito d’avventura.