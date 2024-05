“Red Bull Can You Make It?” parla americano: a Berlino con il baratto

L'AVVENTURA

Tra le quasi 300 squadre in gara, vince il team USA dei Gladiators, ma brillano gli italiani The Sloths che si piazzano a pochi punti dalla vittoria.

© Red Bull Content Pool Red Bull Can You Make It? è stata l’avventura di una vita: quasi 300 squadre provenienti da 60 paesi hanno attraversato l’Europa in soli sette giorni, affrontando sfide uniche e potendo contare unicamente su lattine di Red Bull come moneta di scambio per tutte le loro necessità, dal cibo al posto dove dormire. Nel corso della competizione, i partecipanti hanno percorso complessivamente oltre 600.000 km, quasi il doppio della distanza dalla Luna, attraverso 17 Paesi, arrivando a Berlino con sorrisi, lacrime e molto orgoglio. Lo scorso 21 maggio, team composti da tre persone hanno intrapreso questo viaggio da cinque differenti punti di partenza: Amsterdam, Barcellona, Budapest, Copenaghen e Milano. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team USA dei Gladiators con soli 148 punti di vantaggio sul team italiano The Sloths.

Per vincere, i team non solo dovevano arrivare a Berlino entro sette giorni, ma guadagnare punti attraverso sfide e avventure, creando il proprio itinerario attraverso l’Europa. Lungo il percorso erano disseminati 61 Checkpoint, che presentavano ciascuno una sfida specifica in base alla località. Tra un checkpoint e l’altro, le squadre hanno completato quasi 8000 Adventure Challenges che comprendevano sia attività più semplici, come scambiare una lattina di Red Bull per un gelato, sia attività più complesse, come radunare una ventina di persone per urlare in pubblico il nome della propria squadra. Le storie condivise dai team sono disponibili su www.redbullcanyoumakeit.com.

© Red Bull Content Pool

Così il team italiano The Sloths: “Il nostro punto di partenza è stato Barcellona. Ne abbiamo fatta di strada. Siamo molto grati a Red Bull e a tutte le persone che lungo il percorso ci hanno aiutato ad arrivare qui a Berlino. Ogni checkpoint era un porto sicuro da cui ripartire e dove abbiamo stretto legami importanti”. A giugno, su Red Bull TV sarà disponibile “Adventure Unscripted – The Cashless Quest through Europe”, condotto da Drew Binsky e Ian Chambers, dove verranno presentati i momenti più folli e divertenti del Red Bull Can You Make It?.