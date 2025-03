Ratto e Sommi vincono la mezza maratona Run For Life, la 10K ad Artusi e Stenta

Il mondo running rende omaggio a quello racing, o meglio a quello del motorsport e nello specifico della Formula Uno. E se domenica 16 marzo saranno in venti a scattare al via del Gran Premio d’Australia, domenica 9 sono stati più di seimila a muoversi al semaforo dell’Autodromo Nazionale di Monza per la decima edizione di Run For Life Monza, la prima a svolgersi sull’asfalto del tempio mondiale (riconosciuto) della velocità dopo nove edizioni nel Parco della Villa Reale di Monza. Non per niente l’evento RFL 2025 è stato ribattezzato “The Legend”: per festeggiare il passaggio dell’evento stesso in doppia cifra e al tempo stesso celebrare la possibilità di “andare in scena” in un contesto di prestigio assoluto.