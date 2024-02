Ramponcini e pizzoccheri: è la ricetta vincente di Teglio Sunset Winter Run

SKYSNOW

La tappa valtellinese di NORTEC Winter Trail Running Cup fa il pieno di iscritti e punta a un'edizione da ricordare

© Giacomo Meneghello Numeri da primato per Teglio Sunset Winter Run. La seconda tappa di NORTEC Winter Trail Running Cup è in programma sabato 17 febbraio, come dice il suo nome in prossimità del tramonto. Il via della prova clou dell’evento è fissato per le sedici in punto alla base delle piste di Prato Valentino, nel comprensorio sciistico di Media Valtellina. A pochi giorni dal via i numeri per la sola prova agonistica hanno già raggiunto quota 280, senza contare gli iscritti alla camminata da quattro chilometri in memoria di Simone Valli e la Kids Run riservata ai più piccoli, per un totale che ha giù sfondato quota quattrocento. Per i ritardatari e gli indecisi dell’ultima ora sarà possibile dare la propria adesione online sino fino a mezzogiorno di giovedì 15 febbraio, oppure iscriversi in loco sabato 17 fino a un'ora prima del via.

© Giacomo Meneghello

Con la sua fiche tecnica da undici chilometri e 520 metri D+, la quarta edizione di Teglio Sunset Winter Run vedrà al via tutti gli specialisti della corsa con i ramponcini sui sentieri innevati, che si dividono nel cuore dell’inverno e nella sua fase finale tra il circuito NORTEC di cui Teglio fa parte e quello parallelo CRAZY SkySnow Italy Cup by FISky. Bussa infatti alle porte la finalissima di Tarvisio: un appuntamento al quale non ci si può presentare meno che al top della forma. A maggior ragione quest’anno, visto che le gare di venerdì 8 e sabato 9 marzo assegnano titoli e medaglie dei Mondiali di SkySnow per le specialità Vertical (venerdì 8 nel Vertical Monte Lussari) e per quella Classic: sabato 9 nel Monte Mangart Winter Trail. Senza peraltro dimenticare che per la rifinitura finale, sulla rotta “eastbound” tra Teglio e l’appuntamento iridato ci sarà lo scalo intermedio di Misurina Winter Run (domenica 3 marzo).

© Giacomo Meneghello

In campo maschile c’è un favorito d’obbligo per la Vittoria a Teglio: si tratta di Luca Del Pero, vincitore nelle tre precedenti edizioni della “Sunset”, della prima tappa del circuito (la Snow Run Resinelli) ma anche dell’altra classica della provincia di Sondrio: l’indipendente Val di Mello Winter Trail di San Martino Valmasino (quattro vittorie su quattro). A sfidare l’attuale supremazia - molto vicina all’imbattibilità - del toprunner brianzolo saranno Daniel Antonioli, Lorenzo Rota Martir, Francesco Lorenzi e prevedibilmente pochi altri, tra i quali occorre nominare gli intramontabili Emanuele Manzi e Marco De Gasperi.

© Giacomo Meneghello

Al femminile riflettori puntati sulla trionfatrice della passata edizione Elisa Sortini, che dovrà prevedibilmente vedersela con la vincitrice della Snow Run Resinelli Elisa Desco. La campionessa bormina punta a consolidare il proprio primato nel ranking del circuito che vede al secondo posto la giovane Arianna Dentis, anche lei ai nastri di partenza di Prato Valentino. Attenzione anche a Francesca Rusconi, altra sicura pretendente al podio.

© Giacomo Meneghello

Teglio Sunset Winter Run va però ben al di là dell’aspetto agonistico vero e proprio. Come anticipato, il bouquet di proposte dell’evento prevede la Kids Run e la camminata non competitiva dedicata a Simone Valli, guardacaccia di Teglio scomparso a diciotto anni nel mese di agosto del 2021 a causa di un incidente sulle Orobie Valtellinesi. La locandina offre a chi punta concedersi un momento di svago la possibilità di tifare tutti gli atleti al ritmo della musica del dj set by “Pollo Pazzo”, con apres-ski dalle quattordici alle 17.30. A seguire la consueta cena post gara, il cui piatto forte (ci troviamo nella loro patria!) sono i tradizionali pizzoccheri, rigorosamente scarrellati a mano dal team dello Chalet “Baita del Sole”, punto di partenza e di arrivo di tutte e tre le prove. Niente di meglio per rifocillarsi al termine delle fatiche sportive ma caldi e fumanti anche per tutti coloro che vorranno semplicemente prendere parte alla serata. Gran finale dalle ore venti fino a notte fonda: ci si alza da tavola per ballare in compagnia di Pollo Pazzo e concludere al meglio una grande giornata all’insegna di sport, convivialità e spensieratezza.

Per maggiori informazioni e programma: www.tegliowinterrun.com