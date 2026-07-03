La prova... dei nove: VBS Summer Camp, a scuola di montagna e comunità in Val d'Ossola

Due giornate di attività, quelli vissuti dai ragazzi di VBS Summer Camp, dove il telefono non prende e le comodità sono ben lontane: condizioni ideali e ben accette da tutti i partecipanti (tutor e allievi) per scoprire le tante sfaccettature della fruizione del territorio ossolano. E se queste sono le premesse, a spiegare le finalità dell’iniziativa sono i suoi organizzatori, ormai da anni amici di SportMediaset, che ogni anno fanno precedere la loro impegnativa skyrace da iniziative come questa, all'insegna dell'inclusione, della cultura alpina e della valorizzazione del territorio.