La prova... dei nove: VBS Summer Camp, a scuola di montagna e comunità in Val d'Ossola

© Davide Casarotti
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L'iniziativa riservata ai giovani ha preceduto di un mese la nona edizione di Val Brevettola Skyracedi Stefano Gatti
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Non esiste un futuro se non si investe sui ragazzi: nella società come nelle piccole realtà come quella della VBS. È questo il principio che ha ispirato il primo VBS Summer Camp, organizzato da ASD Val Brevettola, che si è svolto sabato 26 e domenica 27 giugno ai duemila metri di quota dell’alpe Ogaggia, a circa due ore e mezzo di cammino da Montescheno, il paese della provincia del Verbano-Cusio Ossola sede di partenza e arrivo di Val Brevettola Skyrace, l'evento di skyrunning in programma domenica 26 luglio (un mese esatto dopo il camp) sulle montagne della Valle Antrona.
Due giornate di attività, quelli vissuti dai ragazzi di VBS Summer Camp, dove il telefono non prende e le comodità sono ben lontane: condizioni ideali e ben accette da tutti i partecipanti (tutor e allievi) per scoprire le tante sfaccettature della fruizione del territorio ossolano. E se queste sono le premesse, a spiegare le finalità dell’iniziativa sono i suoi organizzatori, ormai da anni amici di SportMediaset, che ogni anno fanno precedere la loro impegnativa skyrace da iniziative come questa, all'insegna dell'inclusione, della cultura alpina e della valorizzazione del territorio.
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“Quest’anno ci siamo presi il rischio di proporre un’iniziativa non semplice, ma secondo noi estremamente importante. Se con i progetti della nostra associazione vogliamo guardare al futuro non possiamo smettere di seminare. Cercare di incuriosire i ragazzi, provando a trasmettere loro qualcosa a proposito delle passioni che appartengono al mondo della montagna, ci è sembrato il modo migliore per farlo”.
Il camp ossolano ha coinvolto nove ragazzi di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, tutti residenti in Valle Antrona o a Villadossola. A coordinare e a gestire le attività - insieme a sette volontari di ASD Val Brevettola - sono state due guide alpine e altrettante guide escursionistiche.
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Trekking, arrampicata, corsa in montagna e movimentazione in sicurezza sono stati i cardini della proposta formativa, insieme a cartografia e approfondimenti su flora e fauna della zona.
“Abbiamo visto i ragazzi incuriosirsi durante le attività cogliendo degli aspetti che, ci auguriamo, possano restare impressi attraverso questa esperienza. È stato anche un modo per coinvolgere una fascia d’età che resta spesso esclusa dalla programmazione di Val Brevettola Skyrace, e che abbiamo cercato di includere in questo modo”.
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Val Brevettola Skyrace è concretamente il progetto attorno cui gravita l’intera attività di ASD Val Brevettola, nata dieci anni fa nel segno del ricordo di due ragazzi del posto caduti in montagna. Come da tradizione, la skyrace avrà luogo l'ultimo fine settimana di luglio con campo base a Montescheno, coinvolgendo quasi duecentocinquanta atleti e altrettanti volontari.
“Sappiamo già che alcuni dei ragazzi del camp hanno dato disponibilità per aiutare in occasione della VBS: è una bella conferma di come il senso di comunità e di collaborazione che abbiamo cercato di trasmettere loro forse sono è passato per davvero”.
Per maggiori informazioni su Val Brevettola Skyrace e in particolare sulla sua nona edizione - in programma domenica 26 luglio - visitate la pagina web ufficiale https://www.valbrevettolaskyrace.it