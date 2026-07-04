Primiero Dolomiti Marathon: Maestri e Gaggi campioni italiani di Trail Corto a tempo di record

“Sono contento, è bellissimo correre qui. Quest'anno il campionato italiano mi ha dato ulteriore motivo per far bene. La gara è stata tosta perché siamo partiti subito decisi. Nella parte centrale poi stavo bene e ho guadagnato, ma nel finale ho fatto tanta fatica perché ero un po' al limite con i crampi”. (Cesare Maestri)