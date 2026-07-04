Primiero Dolomiti Marathon: Maestri e Gaggi campioni italiani di Trail Corto a tempo di record
Yeman Crippa premia anche Giacomotti e Sibravova nella 26 km e nella 16 km Loss e Giovanettidi Stefano Gatti
© Primiero Dolomiti Marathon Ufficio Stampa
È una Primiero Dolomiti Marathon da record! Un’altra pagina di storia per l’evento podistico trentino, che mette a segno un'undicesima edizione illuminata da un sole splendente e da un poker di gare (tre delle quali competitive) che ha accolto in Valle di Primiero oltre duemilatrecento runners da ben cinquanta diverse nazioni, presenze record al pari dei crono finali di Cesari Maestri e Alice Gaggi, che si impongono nella 42 km e conquistano i titoli del Campionato Italiano Individuale di Trail Corto. Al cospetto delle Pale di San Martino esultano anche Roberto Giacomotti e la ceca Eliska Sibravova nella 26 km, mentre i trentini classe 2003 Nikolas Loss e Luna Giovanetti fanno loro una 16 km altrettanto spettacolare. Grande partecipazione per la "Family’" non competitiva che ha completato una giornata ulteriormente impreziosita dalla presenza speciale di Yeman Crippa. Ad aggiudicarsi lo scudetto tricolore del Campionato Italiano per Società è stata l’Atletica Valli Bergamasche Leffe.
“Siamo veramente soddisfatti per una manifestazione che ha accolto così tanti atleti da così tanti Paesi. Numeri importanti che ci rendono orgogliosi, con tanti atleti di qualità al via. L’appuntamento va al 2027 per la prossima edizione, per cui non vediamo già l’ora”. (Luigi Zanetel - presidente US Primiero)
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C’era grande attesa per la gara regina, una maratona quest’anno resa ancora più prestigiosa dal Campionato Italiano Individuale e di Società di Trail Corto, scattato con puntualità da Villa Welsperg in Val Canali. Fin dai primi chilometri un quintetto guidato da Cesare Maestri (campione italiano ed europeo di corsa in montagna) ha fatto il vuoto. Il fuoriclasse trentino ha imposto un gran ritmo, seguito da Luca Cagnati, Riccardo Borgialli e dai fratelli Italo e Roberto Cassol.
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Ai passaggi in Località Col e a San Martino di Castrozza il trentatreenne Maestri (Atletica Valli Bergamasche/Nike) ha continuato a guadagnare sugli inseguitori ma - superato il Lago di Calaita e in direzione Passo Gobbera - è partita la rimonta di Riccardo Borgialli che ha iniziato a rosicchiare uno svantaggio che si attestava oltre il minuto. Un arrivo gremito di pubblico e dal calore del tifo di Fiera di Primiero ha però visto sbucare in testa Maestri, il quale ha conquistato il titolo italiano demolendo di quasi quattro minuti il precedente record fissato da Italo Cassol, chiudendo in due ore, 49 minuti e cinque secondi. Secondo gradino per Borgialli a soli ventuno secondi dal vincitore, gradino più basso del podio per Cagnati con un ritardo di quarantanove secondi.
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“Sono contento, è bellissimo correre qui. Quest'anno il campionato italiano mi ha dato ulteriore motivo per far bene. La gara è stata tosta perché siamo partiti subito decisi. Nella parte centrale poi stavo bene e ho guadagnato, ma nel finale ho fatto tanta fatica perché ero un po' al limite con i crampi”. (Cesare Maestri)
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In gara donne a fare la differenza è stata la fuoriclasse azzurra Alice Gaggi (La Recastello), con un forcing finale che le è valso il titolo italiano in tre ore, venti minuti e 48 secondi. La campionessa valtellinese è stata a lungo in...gaggiata da Cecilia Basso, Martina Bilora, Giulia Lamberti e dalla ruandese Adeline Musabyeyezu, transitate fianco a fianco al passaggio di San Martino di Castrozza, a circa metà gara. Superato il Lago di Calaita però Gaggi ha messo la freccia e nonostante la fatica è stata capace di accumulare una manciata di secondi di gap fino al traguardo. A completare il podio sono state nell'ordine Bilora (a dieci secondi da Gaggi) e Musabyeyezu ad un minuto e 26 secondi.
“Non avevo mai partecipato alla Primiero Dolomiti Marathon e si è rivelata una piacevole scoperta. Adoro le gare corribili dove si può spingere, ma oggi è stata davvero dura e per questo sono ancora più contenta”. (Alice Gaggi)
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Nella 26 km trionfano Roberto Giacomotti di Sport Project VCO e la ceca Eliska Sibravova. L’ossolano ha dovuto vedersela con l’agguerrita concorrenza keniana di Nixon Kiprotich Kirwa. I due si sono dati battaglia per i primi sei chilometri di gara. Giacomotti ha fatto la differenza in salita, imprimendo un ritmo insostenibile fino al traguardo, tagliato con oltre un minuto di vantaggio su Nixon Kiprotich Kirwa e due su Abraham Ekwam.
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Al femminile esulta Eliska Sibravova, fondista del Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino, squadra di Ski Classics che ha “convocato” alcuni dei propri atleti in ritiro a Primiero. Per la ceca è stata una vittoria per sua stessa ammissione sorprendente, imprimendo un ritmo sostenuto seguita da Eva Kiggen e da Lucia Forte.
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Il campione di casa Nikolas Loss (Sicilia Running Team) il terzo successo nella 16 km. La corsa che collega la Valle del Vanoi al centro di Fiera di Primiero ha visto imporsi un Loss in grande forma. L’amico e compagno di allenamento di Yeman Crippa ha chiuso una corsa molto veloce, piazzandosi davanti di pochi secondi a Loris Minella e a Lorenzo Panzeri.
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Al femminile successo per un’altra classe 2003 trentina: l’atleta del SA Valchiese Luna Giovanetti fa sua una gara a senso unico, con ben cinque minuti di vantaggio su Francesca Colombo (ASD Falchi Lecco) e otto sull’altoatesina Michaela Patscheider, anche lei in forza al Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino.
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Il fuoriclasse azzurro Yeman Crippa ha reso ancora più speciale la giornata premiando i vincitori della manifestazione al fianco di numerose figure istituzionali tra le quali Achille Spinelli, vice presidente della Provincia Autonoma di Trento e assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca e famiglia, il sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli, la consigliera provinciale Antonella Brunet, il presidente e il direttore dell’Apt San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Antonio Stompanato e Manuel Corso.
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“È un grande orgoglio per il Trentino e per la Valle di Primiero ospitare un evento di questa portata. Manifestazioni come Primiero Dolomiti Marathon non sono soltanto importanti appuntamenti sportivi, ma rappresentano leve strategiche per lo sviluppo economico, l'attrattività e l'occupazione dei nostri territori montani. Portare qui oltre duemila atleti da cinquanta nazioni significa valorizzare la competitività del sistema Trentino a livello internazionale. Questo evento dimostra inoltre una straordinaria capacità di fare rete: il coinvolgimento di oltre cinquecento volontari e del tessuto produttivo locale mette in luce la forza della nostra comunità e delle nostre famiglie, che della nostra identità sono il nucleo centrale. Un ringraziamento profondo va all’US Primiero e a chi, unendo professionalità, passione e lavoro di squadra, ha reso possibile un'eccellenza organizzativa capace di generare valore e crescita per l'intero territorio”. (Achille Spinelli - vice presidente della Provincia Autonoma di Trento)
42 km maschile
1 Maestri Cesare Atl. Valli Bergamasche 02:49:05; 2 Borgialli Riccardo Sport Project Vco 02:49:26; 3 Cagnati Luca Atl. Valli Bergamasche 02:49:54; 4 Cassol Italo La Recastello 02:53:42; 5 Buttazzoni Lorenzo Unione Sportiva Aldo Moro 02:58:09; 6 Zanaboni Massimiliano Atl. Valli Bergamasche 02:59:23; 7 Cassol Roberto La Recastello 03:00:46; 8 Fontanini Jacopo Atl. Camaiore 03:02:37; 9 Kosky Jack Michael We Run Bergamo 03:04:03; 10 Corsini Massimiliano U. Atl. Valtrompia 03:08:46
42 km femminile
1 Gaggi Alice La Recastello 03:20:48; 2 Bilora Martina G.S. Orecchiella 03:20:58; 3 Musabyeyezu Adeline G.S. Orecchiella 03:22:14; 4 Basso Cecilia G.S. Orecchiella 03:25:20; 5 Lamberti Giulia La Recastello 03:32:43; 6 Tognin Martina La Recastello 03:45:10; 7 Chiavazza Irma Atletica Saluzzo 03:48:58; 8 Plazzotta Katia Prealpi Giulie 03:49:15; 9 Maran Veronica Skyrunners Le Vigne 03:51:03; 10 Delbene Lara Atletica Levante 03:56:20
26 km maschile
1 Giacomotti Roberto Sport Project Vco 01:33:03; 2 Kiprotich Kirwa Nixon World Athletics 01:34:57; 3 Ekwam Abraham 01:35:15; 4 Bonanomi Paolo Falchi-Lecco 01:35:26; 5 Laucirica Garcia Alberto Trentino Lagorai Team 01:41:57; 6 Patrian Andrea Atletica Trento 01:43:41; 7 Cozzini Enrico G.S. Fraveggio 01:43:50 8 Vorti Alessio Run Fast 01:44:46; 9 Cecchin Simone Ana Atl.Feltre 01:46:12; 10 Taufer Leonardo Vincenzo U.S. Primiero 01:47:46
26 km femminile
1 Sibravova Eliska 01:58:43; 2 Kiggen Eva Mrrc 01:59:01; 3 Forte Lucia Runners Team Zane' 02:00:45; 4 Riz Nicole Run Card 02:03:40; 5 Andrighettoni Claudia U.S. Quercia Dao Conad 02:04:52; 6 Cafagna Rita Free Runners Molfetta 02:12:00; 7 Pradel Anna Run Card 02:13:24; 8 Conci Annachiara Run Card 02:16:01; 9 Chassagnard Dorothee Christine Atletica Meneghina 02:16:26; 10 Piscitelli Andreina Gs La Piave 2000 02:16:37
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16 km maschile
1 Loss Nikolas Sicilia Running Team 00:57:12; 2 Minella Loris Trevisatletica 00:57:23; 3 Panzeri Lorenzo Falchi-Lecco 00:57:58; 4 Perego Davide Falchi-Lecco 00:59:37; 5 Zorzi Nicolo' Us Cornacci Tesero 00:59:45; 6 Geat Luca Atletica Trento 01:02:13; 7 Turrisi Simone Falchi-Lecco 01:02:54; 8 Casagranda Lorenzo Run Card 01:03:44; 9 Magoga Mekonen Atl Brugnera 01:04:30; 10 Poggi Davide Atl. Rimini Nord 01:05:42
16 km femminile
1 Giovanetti Luna S.A. Valchiese 01:04:34; 2 Colombo Francesca Falchi-Lecco 01:10:15; 3 Patscheider Michaela Run Card 01:13:12; 4 Parenti Martina Falchi-Lecco 01:13:45; 5 Poltronieri Valeria Cittadella 1592 Parma 01:14:36 ; 6 Fine Hanna Run Card 01:14:41; 7 Canteri Anna Valeria U.S. Primiero 01:15:29; 8 Baroni Sara U.S. Quercia Dao Conad 01:15:52; 9 Fontana Maddalena Atl.Vicentina 01:18:15; 10 Menestrina Simonetta Atletica Trento 01:18:16