Quattro per uno, la vantaggiosa offerta di Vibram Trail Mottarone: appuntamento a maggio!

TRAILRUNNING

Tre distanze e quattro prove per un evento tra lago e monti che è già una classica del mondo trail e punta a crescere ancora.

di

Stefano Gatti

È ufficialmente partito il countdown che porta all’edizione 2022 di Vibram Trail Mottarone, in programma tra poco più di tre mesi, nel weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio. Serviranno tutti - ai candidati trailrunners - per prepararsi come si deve al ricco menu di gare che compone l’evento disegnato sulla montagna da 1492 metri di altezza che separa il Lago Maggiore dal Lago d’Orta. Luoghi che - per atmosfera, colori e profumi - proprio a primavera inoltrata offrono le migliori condizioni ed il terreno ideale per correre sui sentieri. Occorre però fare rapidamente la propria scelta nel bouquet dell’evento: le iscrizioni sono aperte già dal 20 gennaio scorso!

Lanciata in anteprima all’inizio dello scorso mese di dicembre con una serata-evento all’Hotel Regina Palace di Stresa, l’edizione 2022 di Vibram Trail del Mottarone aveva in un certo senso avuto come padrino l’alpinista valdostano Hervé Barmasse che - nella stessa prestigiosa cornice - aveva introdotto il suo docufim sulla Cresta del Leone del Cervino e presentato la sua ultima fatica letteraria, dedicata alla Gran Becca che svetta incontrastata alla testata della Valtournenche, a non più di centoventi chilometri in linea d’aria da Stresa. Una serata grandi firme, insomma: proprio come quelle del trailrunning che sono attese al via della gara (anzi delle gare) in programma la prossima primavera su di un territorio colpito e penalizzato dalla tragedia della funivia, avvenuta domenica 23 maggio dello scorso anno e quindi in cerca di rilancio, senza naturalmente dimenticare quanto avvenuto otto mesi e mezzo fa.

L’edizione 2022 della prova rappresenta intanto il ritorno all’evento nella sua forma piena, dopo la cancellazione del 2020 ed un 2021 di ripresa che – nella prova principale (sulla distanza dei venti chilometri) ha visto al maschile un podio tutto internazionale, con la vittoria del francese Baptiste Fourmont davanti all’elvetico Roberto De Lorenzi (Team Vibram) ed all’altro francese Remi Lonchampt, oltretutto compagno di squadra del vincitore nel Team Buff France/Hoka. Dominio tricolore invece al femminile: vittoria della fortissima piemontese Camilla Magliano (ASD Podistica Torino, 27esima assoluta), davanti a Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese, 34esima) ed a Susan Ostano (ASD Climb Runners,44esima).

Saranno ben quattro i percorsi tra i quali i trailrunners potranno scegliere: Vibram Max…i Trail Mottarone da 90 chilometri di sviluppo e 5100 metri di dislivello positivo è in programma sabato 7 maggio, cosiccome Vibram Relay Trail Mottarone 45K (3000 metri D+)+ 45k (2100 metri D+) sul medesimo percorso della "lunga" e la veloce prova d’ingresso Vibram Mottyno Run Mottarone da 12 chilometri e 300 metri di dislivello positivo. Il programma si completa poi domenica 8 maggio con i 30 chilometri ed il 2300 metri di dislivello positivo di 2 Comuni Trail Mottarone. Per chi volesse correre con il proprio amico a quattro zampe ci sarà invece la Lollo Run, a completamento di un’offerta davvero in grado di accontentare proprio tutti quanti! Informazioni sui percorsi e sulle modalità di iscrizione alle gare del Mottarone sono reperibili sulla pagina web ufficiale dell’evento: www.trailmottarone.com

Vibram Maxi…i Trail Mottarone 90K (a tutti gli effetti la prova regina dell’intero weekend) e la staffetta sull’identica distanza saranno valide come Campionato Italiano Ultra Trail Lungo IUTA (Associazione Italiana Ultramaratona & Trail). Un riconoscimento importante per l’evento e per l’ASD Motty Green Trail Team, che organizza Vibram Trail Mottarone con grande passione ed entusiasmo anche in questi tempi difficili.

Grandi novità anche sul fronte partnership: è stata infatti siglata una collaborazione con Scarpa, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor. Il marchio veneto diventa quindi Partner Tecnico dell’evento. Non resta che... correre ad aggiudicarsi il proprio pettorale ed iniziare la marcia di avvicinamento al Mottarone.