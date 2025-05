Quattro per mille: ASICS Malcesine Baldo Trail, weekend tra lago e montagna

In gara-donne Daniela Rota non ha lasciato spazio (e scampo!) alla concorrenza. Per la toprunner bergamasca di La Recastello Radici Group vittoria (e quattordicesima casella di una classifica assoluta da 163 finishers, 24 donne) con un finish time per soli 29 secondi dalla parte giusta del muro delle sette ore di gara, al di là del quale è invece rimasta Isabella Lucchini, seconda a ben 40 minuti e 30 secondi dalla vincitrice. Terzo gradino per Daniela Vendrame che ha chiuso la missione-podio in sette ore, 45 minuti e 40 secondi.