Atletica: Kishane Thompson salterà il meeting di Losanna

18 Ago 2025 - 15:53
Kishane Thompson, l'uomo più veloce nei 100 metri quest'anno e favorito per i Mondiali di Tokyo del mese prossimo, salterà il meeting della Diamond League di mercoledì a Losanna. La causa del forfait, secondo quanto hanno fatto sapere gli organizzatori, è un infortunio alla tibia. "Kishane Thompson non gareggerà nei 100 metri maschili - è scritto in un comunicato -. Soffre di un fastidio alla tibia" da quando, è stato precisato, ha battuto il campione olimpico Noah Lyles lo scorso fine settimana in Polonia. Thompson ha stabilito il record del meeting vincendo in 9"87, con Lyles secondo in 9"90 secondi. Si è trattato del loro primo confronto diretto da quando Lyles ha vinto l'oro olimpico di Parigi '24 battendo Thompson per soli cinque millesimi di secondo. Thompson quest'anno ha corso ai Trials giamaicani in 9"75, stabilendo il primato mondiale stagionale. Ora questo stop per Losanna.

