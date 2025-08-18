Logo SportMediaset
Germania, tifosi Lipsia fischiano Antwi-Adjei dopo denuncia insulti razzisti

18 Ago 2025 - 15:44

Il centrocampista dello Schalke, Christopher Antwi-Adjei, è stato fischiato dai tifosi del Lokomotive Lipsia dopo essersi lamentato di essere stato oggetto di insulti razzisti durante la partita di Coppa di Germania. Antwi-Adjei, tedesco naturalizzato ghanese, ha interrotto il gioco domenica al 13° minuto, mentre effettuava una rimessa laterale, e successivamente ha parlato con un ufficiale di gara a bordo campo. L'arbitro Max Burda ha parlato con entrambi i capitani durante l'interruzione della partita per circa tre minuti. Lo speaker dello stadio ha chiesto ai tifosi di astenersi dall'usare un linguaggio razzista o discriminatorio. Antwi-Adjei è stato successivamente fischiato ogni volta che riceveva palla. A Potsdam, vicino a Berlino, una riserva del Kaiserslautern ha ricevuto insulti razzisti da un individuo, di cui non si conosce il nome, mentre si riscaldava durante l'intervallo della partita della sua squadra contro l'RSV Eintracht Stahnsdorf. 

Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

Messi, Muller ma non solo

Manu Konè uomo mercato

Juve, che forza David

Altro che rivoluzione

Lukaku, lungo stop

Le partite di oggi

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

Gilardino: "Segnale forte"

Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

