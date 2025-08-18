Germania, tifosi Lipsia fischiano Antwi-Adjei dopo denuncia insulti razzisti

Il centrocampista dello Schalke, Christopher Antwi-Adjei, è stato fischiato dai tifosi del Lokomotive Lipsia dopo essersi lamentato di essere stato oggetto di insulti razzisti durante la partita di Coppa di Germania. Antwi-Adjei, tedesco naturalizzato ghanese, ha interrotto il gioco domenica al 13° minuto, mentre effettuava una rimessa laterale, e successivamente ha parlato con un ufficiale di gara a bordo campo. L'arbitro Max Burda ha parlato con entrambi i capitani durante l'interruzione della partita per circa tre minuti. Lo speaker dello stadio ha chiesto ai tifosi di astenersi dall'usare un linguaggio razzista o discriminatorio. Antwi-Adjei è stato successivamente fischiato ogni volta che riceveva palla. A Potsdam, vicino a Berlino, una riserva del Kaiserslautern ha ricevuto insulti razzisti da un individuo, di cui non si conosce il nome, mentre si riscaldava durante l'intervallo della partita della sua squadra contro l'RSV Eintracht Stahnsdorf.