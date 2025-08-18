Logo SportMediaset
Milano-Cortina 2026, partito il conto alla rovescia: -200 giorni alle Paralimpiadi

18 Ago 2025 - 15:29

Prosegue il cammino verso Milano Cortina 2026. Con il countdown olimpico il MIT continua a raccontare avanzamenti, novità e curiosità dai cantieri, mettendo in evidenza il lascito che queste opere porteranno alle comunità e ai territori anche oltre i Giochi. Oggi il countdown segna anche un'altra tappa importante: 200 giorni all'inizio delle Paralimpiadi, simbolo di inclusione, partecipazione sportiva e di accessibilità. È stata proprio la progettazione paralimpica a guidare quella olimpica, grazie all'approccio condiviso dal Ministero e Simico.

