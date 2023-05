Quando Ferragosto non basta: sull'Altopiano del Sole le sfide infuocate di San Fermo Trail

© San Fermo Trail Ufficio Stampa

Da un intero decennio a questa parte l’Altopiano del Sole è appuntamento fisso per i trailrunners dell’Italia Settentrionale, ma non solo. Ancora di più da quando - sotto la guida di Valentina Pezzotti - iragazzi di Evolution Team hanno apparecchiato una tavolata di appuntamenti per veri gourmet della corsa sui sentieri: quello di San Fermo Trail a Borno, nella bresciana Val Camonica. In occasione del passaggio in doppia cifra, la decima edizione dell’evento bresciano in programma da venerdì 18 a domenica 20 agosto conferma tutte le sue caratteristiche: a cambiare sarà solo la successione delle prove della proposta, che culminerà nel San Fermo Trail dalla formula consolidata. Un'occasione imperdibile di riprendere... il filo del discorso dopo la pausa ferragostana!