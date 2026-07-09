Wimbledon dimentica la tradizione, Sinner-Djokovic sarà il secondo match: il programma

Tradizionalmente, la prima semifinale dello Slam inglese vede protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì, questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì. Un orario che sicuramente sarà gradito al numero uno del mondo, che ultimamente ha sofferto il caldo, ma anche al serbo, che avrà qualche ora in più per recuperare dalla maratona di cinque set contro Felix Auger-Aliassime.