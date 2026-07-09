Wimbledon dimentica la tradizione, Sinner-Djokovic sarà il secondo match: il programma

La semifinale in programma venerdì tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata del Centre Court, orientativamente tra le 17.30 e le 18 dopo la sfida tra Fery e Zverev, che inizierà alle 14.30.
Tradizionalmente, la prima semifinale dello Slam inglese vede protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì, questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì. Un orario che sicuramente sarà gradito al numero uno del mondo, che ultimamente ha sofferto il caldo, ma anche al serbo, che avrà qualche ora in più per recuperare dalla maratona di cinque set contro Felix Auger-Aliassime.